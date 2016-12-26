На самом деле, ипотека в Беларуси существует уже давно, но не пользуется особым спросом из-за высоких ставок. Кредит под залог жилой недвижимости у нас выдают под 17,5-24% в год. Дорого, сердито.

Свои представления об ипотеке белорусы черпают из опыта России, широко тиражируемого в СМИ, где её ассоциируют с рабством: просрочил платеж — оказался на улице. Но жесткие условия кредитования позволяют банкам существенно снизить собсвенные финансовые риски, а вместе с ними — процентную ставку по кредиту. В некоторых странах ипотека выдается под 3-6% в год.

Вице-премьер Анатолий Калинин таких низких кредитных ставок не обещал, речь шла исключительно о займе в национальной валюте, которая, как показывает практика, интенсивно обесценивается. В свои 12-15 гипотетических процентов вице-премьер заложил 5–7-процентный уровень инфляции.

Иностранные инвесторы, желающие выдавать жилищные кредиты под залог приобретенной недвижимости, изучают наш рынок с 2005 года. По мнению Бориса Льва, сейчас белорусское законодательство, судебная практика и состояние экономики созрели для того, чтобы ипотечный бизнес был здесь не только востребованным, но и прибыльным.



