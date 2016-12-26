В первой части нашего обзора мы рассмотрели новостройки, которые расположены по проспекту Дзержинского и в Каменной Горке. Сегодня переместимся в центр города и немного захватим окраину.

Итак, первый комплекс, который мы рассмотрим сегодня, расположен в начале проспекта Победителей и по праву считается одним из самых масштабных для столицы — жилой квартал « Олимпик парк ». Кроме жилья на территории квартала будет построен физкультурно-оздоровительный комплекс, а также ресторан. Стоит отметить, что объект находится в экологически чистой зоне — рядом с биологическим заказником, водохранилищем Дрозды.

Территория микрорайона Лебяжий сейчас активно застраивается. Здесь появляются все новые объекты, развивающие инфраструктуру. Относительно недалеко от «Олимпик парка» есть торговые центры, кафе, спортивные объекты.

Интересно, что вся застройка квартала будет состоять из малоэтажных монолитных домов (7 этажей), что удивительно и ценно для столицы. В домах будут представлены квартиры с количеством комнат от одной до четырех, а также пентхаусы. Высота потолков — 3 метра. Площадь квартир — от 50 до 210 кв.м. Первая очередь строительства по планам будет готова в 4-м квартале 2017 года. Цена одного кв.м — от $1300 до $1375. Цены действуют при 100% отплате.