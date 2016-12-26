Брестский речной порт оказался на мели. Предприятие, которое обеспечивает песком большинство строительных организаций области, казалось бы, не может работать в убыток. Однако обороты падают, счета арестованы. Порт не способен заплатить даже за электричество. В чем же дело?



Фото: Александр Митюков, sb.by

Рабочий день порта начинается с 8 утра. В административном здании темно. Пару часов здесь трудятся при свечах: света нет с конца сентября. Организация задолжала энергетикам примерно 20 тысяч рублей. Начальник Петр Кравец невесело шутит: мол, это, скорее, психологическое воздействие, чтобы руководителю лично было некомфортно и он быстрее решал проблемы:

— Отключена администрация порта. Нас оставили на резервной брони, чтобы производство вовсе не остановилось. Сейчас многие в отпусках. Идет отгрузка песка.

Некомфортно, впрочем, чувствуют себя и другие работники. Мечтают, чтобы включили хотя бы отопление. С наступлением холодов здесь не намного теплее, чем на улице. Сейчас ворота порта открыты всего четыре дня в неделю. А ведь на слуху совсем другие времена. Петр Кравец вспоминает 2011 год:

— Мы были монополистами, перерабатывали миллионы тонн песка. Пять лет назад продали 950 тысяч тонн. А в этом только 130. Падение в разы. Мало загрузки плюс конкуренты…

Объективные причины, конечно, есть. С одной стороны, упали объемы строительства. Соответственно песок не столь востребован. Кроме того, активизировались другие предприятия, занимающиеся его добычей. Еще один тяжелый груз — земельный налог. Организация находится в центре города, недалеко от набережной Мухавца. Повышающий коэффициент непомерно высок. При том, что зимой предприятие практически не работает, платить приходится чуть меньше уровня средней зарплаты — 370 тысяч рублей в год. Ноша тяжела, отсюда — неуплата и, как следствие, арестованные счета. Теперь, говорит Петр Кравец, все расчеты можно проводить только с разрешения налоговой:

— Мы не можем при арестованных счетах с расчетного счета производить никаких оплат. Банк эти деньги не пропустит. На зарплату налоговая еще добро дает…

Нужна модернизация, но при таком финансовом положении о ней не идет и речи. Суда и портовые краны здесь еще с советских времен. Многие отработали по 40 лет. Срок солидный. А обновления требуют и другие узлы и агрегаты. Если механизмы начнут выходить из строя, в одночасье восстановить все это будет сложно.

Кризис затронул и других речников. Начальник пинского порта Владимир Дьякончук говорит, что они тоже еле сводят концы с концами:

— Рентабельности нет. Еще пару лет назад перевозили 120 тысяч тонн отсева щебня за навигацию, а сейчас только 20. Зарплату вырываю при помощи горисполкома, надавливая на дебиторов. Нам должны 160 тысяч…

И в брестском, и в пинском портах работает около 100 человек. Средняя зарплата — примерно 460 рублей. По нынешним меркам немного. Это с учетом того, что отрасль изначально должна быть весьма прибыльной. В Комитете госконтроля называют еще одну причину экономического нездоровья. О ней говорит начальник управления КГК Брестской области Александр Пузик:

— Все восемь речных портов страны входят в состав РТУП «Белорусское речное пароходство». Это — юридическое лицо, которое было создано в 2013 году. Порты — его филиалы, которые юрлицами не являются. То есть деньгами фактически распоряжается управление пароходства в Мозыре. Там — единый счет. Происходит перераспределение денег. Один может заработать больше другого, но эти средства пойдут на поддержание тех, кто сработал слабее. В кризис те, кто просел, тянут на дно других.

То же касается и уплаты налогов. Брестчане, например, будучи самостоятельной организацией, смогли бы потянуть эту сумму. У них много должников, которые рассчитывались бы постепенно. Но эта дебиторская задолженность опять-таки распределяется на весь холдинг. Александр Пузик раскрывает замысловатую схему:

— Со счетов дебиторов филиала списываются суммы в счет оплаты налогов за другие филиалы. Например, брестчане подают в районную налоговую данные об одном из крупных своих должников — ОАО «Стройтрест» № 8. Но мозырская налоговая, имея большую недоимку, не деля филиалы, обращается в головную организацию — в юридическое лицо. И платежными требованиями снимает задолженность треста брестскому порту уже в Гомельскую область. В результате Бресту нечем уплатить налог.



Фото: Александр Митюков, sb.by

Каждый ли начальник филиала при таком раскладе будет напрягаться и искать выручку? Ведь деньги, по сути, он зарабатывает не на себя. Получается эдакая средняя температура по больнице. Как если бы в многоквартирном доме состоятельные жильцы платили «коммуналку» за себя и за бедных соседей. А когда в карманах по каким-то причинам опустеет и у богатых, то без воды в итоге остаются все.

Тонкости общего дела

Управление РТУП «Белорусское речное пароходство» о проблеме знает. Начальник пароходства Геннадий Центер объясняет, что порты как раз и объединили под одно крыло для того, чтобы им проще было выжить в трудные времена:

— Сейчас у брестчан реализации нет, и им помогают другие порты. Когда у них реализация была лучше, помогали они коллегам. Продажа песка в Бресте даже ниже, чем в Пинске. В Гомеле каждый день — по 2 тысячи тонн, а в Бресте — 200 — 400. Соответственно выручка этого года катастрофически упала. Если бы они даже были самостоятельной организацией, реализация песка или строительство в Бресте никаким образом не изменились бы. Это мое субъективное мнение.

При этом Геннадий Центер не отрицает, что налоги действительно платит головная организация, и с госконтролем не спорит. Но у него своя точка зрения:

— Налог на землю брестский порт не платит в Бресте. Платит юридическое лицо. Мы находимся в Мозыре, поэтому расчет идет тут. И создается впечатление, что брестский порт отчисляет налоги в город Мозырь будто бы за мозырский порт или управление пароходства. А он платит их за себя. У нас такое законодательство, что налог на землю платится по месту нахождения юрлица. Другое дело, что этот налог у нас очень большой. По Бресту он соизмерим с их годовой зарплатой. Такого не должно быть. Я просил председателя горисполкома, чтобы сессия горсовета снизила повышающий коэффициент. Раньше не обременяли такие налоги, были круглогодичная навигация, другие объемы строительства. Денег хватало на все.

Кстати, к 1000-летию Бреста порт и вовсе планируют перенести на окраину. Строительные работы уже начались. Будет уже другой земельный налог. Но решится ли основная проблема? По счетам брестчане, конечно, платят за себя. Только не деньгами своих же дебиторов, которые растворяются в общем котле. Быть может, есть смысл отпустить речников в свободное плавание, чтобы в финансовый шторм каждый начальник порта мог, подобно настоящему капитану, управлять самостоятельно своим небольшим судном?

В состав РТУП «Белорусское речное пароходство» входят восемь портов-филиалов: речные порты Гомель, Мозырь, Речица, Брест, Пинск, Микашевичи, Могилев и Бобруйск.