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Курсы валют, установленные Национальным банком Беларуси, и котировки наличного рынка на 8.55 27 декабря 2016 года
27.12.2016 09:00 — Новости Экономики | БелаПАН
Минск, 27 декабря. На 27 декабря 2016 года Национальный банк Беларуси установил следующие официальные курсы иностранных валют:
Доллар США — 1,9434 белорусского рубля (19.434 за единицу валюты без учета деноминации)
Евро — 2,0378 (20.378)
Российский рубль (за 100) — 3,1948 (319,48)
Украинская гривна (за 100) — 7,3614 (736,14)
Корзина валют — 0,2515
По сравнению с предыдущим днем курс доллара снизился на 0,46 копейки (46 рублей; 0,24%), евро — вырос на 0,4 копейки (40 рублей; 0,20%), российского рубля (за 100) — снизился на 0,6 копейки (0,6 рубля за единицу; 0,19%), гривны (за 100) — на 6,1 копейки (6,1 рубля за единицу; 0,82%). Курс корзины валют снизился на 0,16% по сравнению с предыдущим днем и вырос на 13,44% по сравнению с показателем на конец 2015 года.
Коэффициент "евро/доллар" — 1,0486, "доллар/российский рубль" — 60,83, "доллар/гривна" — 26,4.
В минских обменных пунктах коммерческих банков 27 декабря в 8.55 доллар покупали по 1,93—1,947 (19.300—19.470) и продавали по 1,952—1,972 (19.520—19.720) рубля. По сравнению с предыдущим днем средний курс покупки вырос на 0,01 копейки (до 1,9403 рубля), или на 1 рубль (до 19.403), продажи — снизился на 0,29 копейки (до 1,9579 рубля), или на 29 рублей (до 19.579).
Индикативные курсы на остальных сегментах: 1,935—1,945 (19.350—19.450) при покупке, 1,96—1,97 (19.600—19.700) при продаже.
Дмитрий Власов, БелаПАН.
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Курсы валют, установленные Национальным банком Беларуси, и котировки наличного рынка на 8.55 27 декабря 2016 года
Минск, 27 декабря. На 27 декабря 2016 года Национальный банк Беларуси установил следующие официальные курсы иностранных валют: Доллар США — 1,9434 белорусского рубля...
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