Прокуратура возбудила уголовные дела в отношении чиновников и должностных лиц. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

Прокурором Первомайского района Минска возбуждено два уголовных дела по ч. 1 ст. 210 УК (Хищение путем злоупотребления служебными полномочиями) в отношении должностных лиц РУП «Национальная киностудия «Беларусьфильм».

Уголовные дела возбуждены в отношении начальника производственного комплекса и начальника отдела, которые подозреваются в том, что внесли заведомо ложные сведения в табели учета рабочего времени и похитили таким образом деньги.

Прокурором Сморгонского района возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 210 УК (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями в особо крупном размере) в отношении директора коммунального производственного унитарного предприятия, который подозревается в том, что реализовал индивидуальному предпринимателю два незаконно списанных зерноуборочных комбайна, чем причинил ущерб на общую сумму свыше 28 000 рублей.

Прокурором Советского района Минска возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 424 УК (Злоупотребление служебными полномочиями) в отношении исполняющего обязанности директора одного из институтов Национальной академии наук Беларуси, который подозревается в том, что поставил за рубеж заведомо неисправное и несоответствующее договорам оборудование, чем причинил ущерб на сумму более 190 000 долларов США.

Прокурором Гомельской области возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 424 УК в отношении директора одного из учреждений образования, который подозревается в том, что давал незаконные указания оформлять фиктивные документы о наборе учащихся в учебные группы, что повлекло неправомерные расходы на якобы их обучение в сумме более 11 000 рублей.

Прокурором Глубокского района возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 430 УК (получение взятки) в отношении бывшего начальника отдела образования райисполкома, который за предоставление преимуществ частному строительному унитарному предприятию при заключении договоров подряда получил выгоду имущественного характера в виде строительства частным предприятием забора на принадлежащем ему земельном участке и выполнения ремонтных работ в квартире его сына.

Данные уголовные дела направлены в соответствующие подразделения Следственного комитета для организации предварительного расследования.