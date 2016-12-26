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В ноябре количество уволенных работников превысило количество принятых более чем на 9 тысяч, с начала года — почти на 98 тысяч
27.12.2016 10:42 — Новости Экономики | БелаПАН
Минск, 27 декабря. В ноябре 2016 года количество принятых работников в организациях Беларуси составило 45.637, а уволенных за этот месяц — 54.774, свидетельствуют данные официальной статистики.
Таким образом, уволено на 9.137 человек больше, чем принято. Соотношение принятых и уволенных в процентах составило 83,3%. То есть количество уволенных превысило число нанятых на 16,7%.
В 2016 году данная тенденция наблюдалась с начала года. В январе соотношение принятых и уволенных составило 83%, в феврале — 84,4%, марте — 71,9%, апреле — 69,5%, мае — 68,9%, июне — 83,7%, июле — 98,3%, августе — 88,8%. Исключением стали сентябрь — 100,2% и октябрь — 105,3%.
В ноябре больше всех было уволено работников в промышленности — 12.948, в том числе обрабатывающей — 10.743, оптовой и розничной торговле — 8.390, строительстве — 6.166, образовании — 4.850, здравоохранении — 3.312, транспорте — 2.770.
С начала года было уволено 668.998 работников, принято — 571.100. Превышение уволенных над принятыми на работу составило 97.898 человек.
Как сообщалось, в белорусской экономике в ноябре 2016 года было занято 4 млн 383,3 тыс. человек, за год количество работников снизилось на 81 тысячу.
В то же время численность зарегистрированных безработных на конец ноября 2016 года была меньше, чем годом ранее, — 35,8 тыс. против 43,2 тысячи. Уровень зарегистрированной безработицы на конец ноября 2016 года составил 0,8% экономически активного населения (1% — в ноябре 2015-го).
В апреле в ежегодном послании к народу и парламенту Александр Лукашенко заявил о необходимости "обратить внимание на эффективную занятость людей", и здесь, по его словам, "не обойтись без оптимизации численности работников". "На каждое сокращенное место должно быть создано новое, высокопроизводительное, — сказал он. — Если вдруг на МАЗе, БелАЗе происходит оптимизация и освобождается энное количество работников, этих людей должны перевести за руку через дорогу и трудоустроить на новом рабочем месте, а не выкидывать на улицу. Спрос за это будет в этом году жестокий".
Марина Носова, БелаПАН.
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В ноябре количество уволенных работников превысило количество принятых более чем на 9 тысяч, с начала года — почти на 98 тысяч
Минск, 27 декабря. В ноябре 2016 года количество принятых работников в организациях Беларуси составило 45.637, а уволенных за этот месяц — 54.774, свидетельствуют данные...
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