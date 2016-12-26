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Лукашенко: с 1 января 2017 года, условия работы резидентов СЭЗ существенно меняются
27.12.2016 10:46 — Новости Экономики | Tut.by
Условия функционирования на рынке ЕАЭС расположенных в Беларуси свободных экономических зон необходимо сделать как минимум равноценными. Об этом Александр Лукашенко заявил 27 декабря на совещании по вопросам функционирования и развития свободных экономических зон, сообщает
«В ближайшее время, начиная с 1 января 2017 года, условия работы резидентов СЭЗ существенно меняются. Принятые в рамках Евразийского экономического союза документы упраздняют некоторые таможенные льготы. Мы вынуждены учитывать эти требования, — сказал президент. — Вместе с тем в жесткой борьбе за инвестора наши свободные экономические зоны не должны потерять конкурентоспособность на площадке Евразийского экономического союза. Условия их функционирования на рынке ЕАЭС необходимо сделать как минимум равноценными».
Александр Лукашенко отметил, что на этот счет правительство подготовило предложения в виде проекта указа, направленного на повышение инвестиционной привлекательности СЭЗ и стимулирование инвестиционной активности резидентов.
(Будет дополнено)
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В жесткой борьбе за инвестора наши свободные экономические зоны не должны потерять конкурентоспособность на площадке Евразийского экономического союза.
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