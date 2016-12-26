Интересы у всех участников рынка разные, зачастую диаметрально противоположные. Нужно как-то дифференцировать влияние каждого фактора, поэтому “негативными” названы процессы, которые вели к сокращению спроса и снижению цен. Соответственно, рост спроса и повышение цен в контексте данного обзора названы “положительными”.

ЭКОНОМИКА

Красноречиво описывает ситуацию в экономике долларовый ВВП - по всей видимости, он окажется минимальным за последние 10 лет. Самое печальное, что падение идёт второй год подряд, а значит кризисы 2009 и 2011 годов уже не идут в сравнение с текущим. Последний раз такая длительная рецессия наблюдалось в конце 90-х, но тогда выход из кризиса получился стремительным из-за резкого роста цен на нефть. С начала этого года “чёрное золото” также выросло в цене, но это по-прежнему лишь половина от докризисного уровня.

Много заявлений звучало о выходе на “траекторию роста”, т.е. о замедлении темпов падения экономики. Но даже если экстраполировать эту “траекторию” на будущие периоды, вряд ли мы увидим реальный рост экономики раньше 2018 года. В 2017-ом, скорее всего, будет “ноль” или ещё один, но уже не такой большой, “минус”.

Будет справедливо указать на тот факт, что динамика среднегодовой заработной платы последние 4 года движется в унисон с ВВП. “Как работали – так и заработали.” К вопросу о том, насколько цены на квартиры соответствуют доходам минчан, мы ещё вернёмся.



