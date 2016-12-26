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Дворкович рассказал об «общем будущем» Беларуси и РФ

27.12.2016 10:55 — Новости Экономики | БДГ  
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Аркадий Двркович рассказал российской газете «Ведомости» о том, каким будет будущее Беларуси под крылом экономического союза с Россией.

Российский вице-премьер рассказал о том, что Россия строит с Беларусью не определенные отношения, согласно заключенным договорам, а, не больше, ни меньше - совместное будущее. При этом в России признают, что пока между странами есть разногласия. 

«Они (отношения - БДГ.) строятся непросто, но их надо рассматривать в более широком контексте, а не только в части споров относительно контрактных цен и условий поставок. Мы живем в Союзном государстве, у нас формируются элементы Евразийского экономического союза, в том числе лидеры стран подписали соглашения о переходе в 2019 г. на общий рынок электроэнергии, в 2025 г. – на общий рынок газа. Мы обсуждаем будущее, а не какой-то один период. Пока есть разногласия: белорусские партнеры интерпретируют определенные нормы соглашения таким образом, что цены на газ должны быть ниже, чем записано в контракте. Мы не согласны и настаиваем на полном исполнении контракта», - отметил Дворкович.

Он также сообщил, что сейчас идет обсуждение не только того, что будет в 2017 году, но и после него, а беларусы, при этом, должны понимать именно долгосрочный период всех соглашений. Однако в России сейчас идет внутреннее обсуждение ситуации на рынке газа с нефтегазовыми компаниями, которое может привести к изменению межправительственных соглашений, регулирующих цены, а это затронет и Беларусь.

Что касается нефти, то российская сторона и ранее говорила о намерении отменить экспортные пошлины, но до сих пор не знает, когда это произойдет. В этом вопросе российская сторона будет исходить из своих национальных интересов, которые, по словам Дворковича, во многом совпадают с общими интеграционными.

Напомним, что несколькими днями ранее Аркадий Дворкович сообщил о том, что Росия готова идти в суд с претензиями к белорусской стороне: таким образом главный экономический партнер Беларуси может попытаться разрешить газовый спор.

 
 
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Аркадий Двркович рассказал российской газете «Ведомости» о том, каким будет будущее Беларуси под крылом экономического союза с Россией.

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