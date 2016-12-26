МИНСК, 27 дек — Sputnik. Компания "Узагроэкспорт" подписала с белорусской "Стартфрукт" контракт на поставку арахиса, сообщает Sputnik Узбекистан . Первые поставки узбекского арахиса в Беларусь отправятся в путь в январе будущего года. В дальнейшем стороны планируют расширить перечень и увеличить объем поставляемой плодоовощной продукции.



© Sputnik/ Людмила Янковская Кетчуп и варенье с орехами – нетривиальные заготовки из вишни

"Перед подписанием контракта была проведена серьезная работа по согласованию ценовых и качественных параметров поставляемой продукции. Представители белорусской компании посетили регионы Узбекистана для оценки качества производимого в республике арахиса, ознакомления с потенциальными поставщиками. В частности, они побывали в фермерских хозяйствах и распределительных центрах Сурхандарьинской, Кашкадарьинской и Наманганской областей", — отметил представитель "Узагроэкспорта".

По итогам визита белорусская сторона, заметил собеседник, выразила готовность к сотрудничеству на долгосрочную перспективу с производителями арахиса из Узбекистана.

Большая часть узбекской продукции будет поставляться на фабрику по жарке орехов и семян, принадлежащую компании "Стартфрукт". На сегодняшний день она способна перерабатывать от 2 до 5 тысяч тонн арахиса в год.