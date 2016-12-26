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Узбекский арахис начнут поставлять в Беларусь
27.12.2016 10:53 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 27 дек — Sputnik. Компания "Узагроэкспорт" подписала с белорусской "Стартфрукт" контракт на поставку арахиса, сообщает
© Sputnik/ Людмила Янковская
"Перед подписанием контракта была проведена серьезная работа по согласованию ценовых и качественных параметров поставляемой продукции. Представители белорусской компании посетили регионы Узбекистана для оценки качества производимого в республике арахиса, ознакомления с потенциальными поставщиками. В частности, они побывали в фермерских хозяйствах и распределительных центрах Сурхандарьинской, Кашкадарьинской и Наманганской областей", — отметил представитель "Узагроэкспорта".
По итогам визита белорусская сторона, заметил собеседник, выразила готовность к сотрудничеству на долгосрочную перспективу с производителями арахиса из Узбекистана.
Большая часть узбекской продукции будет поставляться на фабрику по жарке орехов и семян, принадлежащую компании "Стартфрукт". На сегодняшний день она способна перерабатывать от 2 до 5 тысяч тонн арахиса в год.
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