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Узбекский арахис начнут поставлять в Беларусь

27.12.2016 10:53 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 27 дек — Sputnik. Компания "Узагроэкспорт" подписала с белорусской "Стартфрукт" контракт на поставку арахиса, сообщает Sputnik Узбекистан. Первые поставки узбекского арахиса в Беларусь отправятся в путь в январе будущего года. В дальнейшем стороны планируют расширить перечень и увеличить объем поставляемой плодоовощной продукции.

Узбекский арахис начнут поставлять в Беларусь
© Sputnik/ Людмила Янковская
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"Перед подписанием контракта была проведена серьезная работа по согласованию ценовых и качественных параметров поставляемой продукции. Представители белорусской компании посетили регионы Узбекистана для оценки качества производимого в республике арахиса, ознакомления с потенциальными поставщиками. В частности, они побывали в фермерских хозяйствах и распределительных центрах Сурхандарьинской, Кашкадарьинской и Наманганской областей", — отметил представитель "Узагроэкспорта".

По итогам визита белорусская сторона, заметил собеседник, выразила готовность к сотрудничеству на долгосрочную перспективу с производителями арахиса из Узбекистана.

Большая часть узбекской продукции будет поставляться на фабрику по жарке орехов и семян, принадлежащую компании "Стартфрукт". На сегодняшний день она способна перерабатывать от 2 до 5 тысяч тонн арахиса в год.

 
Теги: Минск
 
 
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Первые поставки земляного ореха отправятся в путь в январе будущего года, а в дальнейшем стороны планируют расширить перечень и увеличить объем поставляемой...

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