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Условия работы СЭЗ с 1 января изменятся

27.12.2016 11:09 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 27 дек — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко провел совещание по вопросам функционирования и развития свободных экономических зон, сообщили Sputnik в пресс-службе главы государства.

Условия работы СЭЗ с 1 января изменятся
© Sputnik Виталий Аньков
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"В ближайшее время, начиная с 1 января 2017 года, условия работы резидентов СЭЗ существенно меняются", — заявил Лукашенко. 

По его словам, принятые в рамках Евразийского экономического союза документы упраздняют некоторые таможенные льготы. "Мы вынуждены учитывать эти требования", — констатировал президент. 

Вместе с тем, он подчеркнул, что в жесткой борьбе за инвестора белорусские свободные экономические зоны не должны потерять конкурентоспособность на площадке Евразийского экономического союза.

"Условия их функционирования на рынке ЕАЭС необходимо сделать как минимум равноценными". — потребовал Лукашенко.

По данному вопросу, правительство подготовило предложения в виде проекта указа, направленного на повышение инвестиционной привлекательности СЭЗ и стимулирование инвестиционной активности резидентов.

Условия работы СЭЗ с 1 января изменятся
© Sputnik Юрий Лашов
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В Беларуси создано и действует шесть свободных экономических зон. Предприятия, зарегистрированные в них в качестве резидентов, имеют целый ряд налоговых преференций. В частности, они не платят налог на прибыль, налог на недвижимость и земельный налог, а также госпошлину за выдачу разрешений для найма иностранных работников. Если резиденты СЭЗ реализуют масштабные инвестпроекты, то могут воспользоваться господдержкой в виде выделения им средств в рамках государственной инвестиционной программы.

В белорусских СЭЗ действуют более 400 предприятий-резидентов, на которых занято более 124 тысяч человек. Это 4,3% от занятых в экономике республики в целом.

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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С Нового года в связи с унификацией законодательства стран - участниц ЕАЭС вводятся новые правила, по которым будут функционировать свободные экономические зоны,...

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