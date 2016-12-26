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Условия работы СЭЗ с 1 января изменятся
27.12.2016 11:09 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 27 дек — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко провел совещание по вопросам функционирования и развития свободных экономических зон, сообщили Sputnik в пресс-службе главы государства.
© Sputnik Виталий Аньков
"В ближайшее время, начиная с 1 января 2017 года, условия работы резидентов СЭЗ существенно меняются", — заявил Лукашенко.
По его словам, принятые в рамках Евразийского экономического союза документы упраздняют некоторые таможенные льготы. "Мы вынуждены учитывать эти требования", — констатировал президент.
Вместе с тем, он подчеркнул, что в жесткой борьбе за инвестора белорусские свободные экономические зоны не должны потерять конкурентоспособность на площадке Евразийского экономического союза.
"Условия их функционирования на рынке ЕАЭС необходимо сделать как минимум равноценными". — потребовал Лукашенко.
По данному вопросу, правительство подготовило предложения в виде проекта указа, направленного на повышение инвестиционной привлекательности СЭЗ и стимулирование инвестиционной активности резидентов.
© Sputnik Юрий Лашов
В Беларуси создано и действует шесть свободных экономических зон. Предприятия, зарегистрированные в них в качестве резидентов, имеют целый ряд налоговых преференций. В частности, они не платят налог на прибыль, налог на недвижимость и земельный налог, а также госпошлину за выдачу разрешений для найма иностранных работников. Если резиденты СЭЗ реализуют масштабные инвестпроекты, то могут воспользоваться господдержкой в виде выделения им средств в рамках государственной инвестиционной программы.
В белорусских СЭЗ действуют более 400 предприятий-резидентов, на которых занято более 124 тысяч человек. Это 4,3% от занятых в экономике республики в целом.
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