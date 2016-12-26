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Вице-премьер Семашко протестировал первый электробус "Белкоммунмаша"
27.12.2016 11:16 — Новости Экономики | БелаПАН
Минск, 27 декабря. Заместитель премьер-министра Владимир Семашко 26 декабря протестировал в Минске первый электробус "Белкоммунмаша", сообщила пресс-служба правительства.
В этом году "Белкоммунмаш" приступил к производству электробусов. В сентябре было представлено две модели — E420 Vitovt Electro и E433 Vitovt Max Electro — одна модель обычная, другая сочлененная (удлиненная). Планируется, что к марту-апрелю 2017 года на городских маршрутах будет использоваться двадцать таких машин.
Запас хода электробуса составляет 12 км. Зарядка будет производиться на конечных остановках в течение пяти-семи минут. Также возможна быстрая зарядка на обычных остановках. Пассажировместимость электробуса — 153 человека, мест для сидения — 38. Техника оборудована системами видеонаблюдения, в салоне есть розетки для подзарядки телефонов, ноутбуков.
Ранее вице-премьер Семашко говорил о преимуществах электробусов. "Он отличается тем, что для работы не нужно строить контактные линии — ставить столбы, тянуть провода. То есть не нужно нести дополнительные капитальные затраты. Электробус имеет накопитель. Зарядившись на конечной остановке, может спокойно 15—16 км проехать без подзарядки", — пояснял он.
"Белкоммунмаш" также планирует выпускать гибридные автобусы с топливным и электрическим двигателями. Семашко после тестирования электробуса сообщил журналистам, что гибридный автобус планируется создать в Беларуси к концу следующего года. "В наших планах — опытно-конструкторская разработка гибридного автобуса к концу следующего года. Это вид транспорта, который соединяет и автобус, и троллейбус. В него встроен накопитель, который решает проблему экономии энергии при торможении, при движении под уклон. Он позволяет без подзарядки двигаться на сотни километров", — отметил вице-премьер.
Как заявил Семашко 30 июня в парламенте, в правительстве рассчитывают использовать отечественную электроэнергию для развития электротранспорта. По словам вице-премьера, в течение года "Белкоммунмаш" выпустит 10 электробусов для нужд Минска.
Марина Носова, БелаПАН.
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Минск, 27 декабря. Заместитель премьер-министра Владимир Семашко 26 декабря протестировал в Минске первый электробус "Белкоммунмаша", сообщила пресс-служба...
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