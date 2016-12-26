Минск, 27 декабря. Заместитель премьер-министра Владимир Семашко 26 декабря протестировал в Минске первый электробус "Белкоммунмаша", сообщила пресс-служба правительства.

В этом году "Белкоммунмаш" приступил к производству электробусов. В сентябре было представлено две модели — E420 Vitovt Electro и E433 Vitovt Max Electro — одна модель обычная, другая сочлененная (удлиненная). Планируется, что к марту-апрелю 2017 года на городских маршрутах будет использоваться двадцать таких машин.

Запас хода электробуса составляет 12 км. Зарядка будет производиться на конечных остановках в течение пяти-семи минут. Также возможна быстрая зарядка на обычных остановках. Пассажировместимость электробуса — 153 человека, мест для сидения — 38. Техника оборудована системами видеонаблюдения, в салоне есть розетки для подзарядки телефонов, ноутбуков.



Ранее вице-премьер Семашко говорил о преимуществах электробусов. "Он отличается тем, что для работы не нужно строить контактные линии — ставить столбы, тянуть провода. То есть не нужно нести дополнительные капитальные затраты. Электробус имеет накопитель. Зарядившись на конечной остановке, может спокойно 15—16 км проехать без подзарядки", — пояснял он.



"Белкоммунмаш" также планирует выпускать гибридные автобусы с топливным и электрическим двигателями. Семашко после тестирования электробуса сообщил журналистам, что гибридный автобус планируется создать в Беларуси к концу следующего года. "В наших планах — опытно-конструкторская разработка гибридного автобуса к концу следующего года. Это вид транспорта, который соединяет и автобус, и троллейбус. В него встроен накопитель, который решает проблему экономии энергии при торможении, при движении под уклон. Он позволяет без подзарядки двигаться на сотни километров", — отметил вице-премьер.

Как заявил Семашко 30 июня в парламенте, в правительстве рассчитывают использовать отечественную электроэнергию для развития электротранспорта. По словам вице-премьера, в течение года "Белкоммунмаш" выпустит 10 электробусов для нужд Минска.



"Пока "тетя Клава" переоформляет документы, что она прошла маршрут, он снова заряжается. Если расстояние больше 12 километров, то по пути можно поставить еще несколько подзарядных устройств. Электробус зарядится, пока идет посадка-высадка пассажиров", — рассказал вице-премьер о достоинствах электробуса.



В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Вице-премьер Семашко протестировал первый электробус "Белкоммунмаша" Минск, 27 декабря. Заместитель премьер-министра Владимир Семашко 26 декабря протестировал в Минске первый электробус "Белкоммунмаша", сообщила пресс-служба...

Марина Носова, БелаПАН.