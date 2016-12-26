|
О чем мы будем читать в новостях. Политологи четырех стран рассказали о прогнозах на 2017 год
27.12.2016 11:43 — Новости Экономики | Tut.by
Мы обратились к экспертам четырех стран нашего региона и делимся их прогнозами на наступающий год. Читайте, ждать ли нового Майдана в Украине, эскалации военного конфликта на Донбассе и краха евразийской интеграции.
Лилия Шевцова (Москва): Крымнашизм уже не возбуждает
Российский политолог, доктор исторических наук, научный исследователь Королевского института международных отношений (Лондон), старший научный сотрудник Брукингского института (Вашингтон).
Российский политолог считает, что нас ждет год исторической паузы. По ее мнению, старые политические институты уже не работают, новые элиты не возникли.
Эксперт обратила внимание, что в России скоро начинается кампания к президентским выборам 2018 года. Но по ее мнению, на ситуацию в этой стране во многом будут влиять внешние процессы. Спутать карты может приход правых сил в результате скорых выборов во Франции, Германии и Италии.
— Судьба Евросоюза во многом будет решаться в 2017 году, — сказала Шевцова. — Судя по всему, Франция откатывается к сдержанному популистскому курсу: пытаться не решать проблемы, а обеспечить статус-кво. Большая вероятность этого и в Италии.
В Германии политолог предвидит победу Меркель, но задается вопросом: сможет ли эта страна вытянуть Европу из кризиса. Здесь она настроена скептично.
В этот период, «когда Запад потерял траекторию и борется с параличом», по мнению Шевцовой, возникают благоприятные обстоятельства для России.
— В этом году произошла адаптация российского общества к проблемам. Оно пока решило смириться, надеясь, что пронесет. Вряд ли в ближайшее время народ выйдет на протест. Хотя трудно предвидеть когда люди скажут «хватит» и сколько их будет. Массовые митинги в Беларуси в 2006 и 2010, в Украине в 2004 и 2013 для многих стали неожиданными.
Шевцова считает, что у российской власти нет стратегии на будущее.
— Это будет год надежд власти: что удастся сохранить стабильность за счет деморализации населения, отвлечь его внимание на внешние проблемы, — добавила политолог.
Здесь она обратила внимание на формирование Путиным
— Власть сама не верит, что обойдется, — уточнила собеседница. — Предыдущие два года держались на военном патриотизме, на надежде на великодержавность. Но этот наркотик начинает исчерпываться. Народ уже не волнует Украина. Крымнашизм уже не возбуждает. 52% россиян
Шевцова добавила, что власть не может консолидировать нацию на основе успехов или реформ и задалась вопросом: на чем делать избирательную кампанию. Вероятно, снова «будем искать врага»: внутри страны, в Польше, Беларуси, Китае…
— Пока основные факторы работают на сохранение статус-кво. Но эта ситуация временна, потому что ни одна проблема не решена. Подобные системы не могут переформатироваться, нет желания к обновлению. Они с все большим трудом сохраняют стабильность, — сказала политолог.
Ситуацию для российской власти она назвала драматической — «ресурс системы исчерпывается».
— Для Кремля важно в целях выживания иметь собственную галактику государств-сателлитов. Любая евразийская идея востребована. Но проблема в том, что эти государства могут быть в галактике не из-за любви к Большому Брату, а в рамках торговых отношений. Если Беларусь будет двигаться по орбите России, то должна что-то получать. И получала. Но в ситуации сужения российских ресурсов — чем платить дальше? Нет ресурсов оплачивать спокойствие даже внутри: в Чечне и Крыму.
Она считает, что у Лукашенко нет оснований гарантировать лояльность Москве и ждет продолжение политики «усидеть на двух стульях»: риторика лояльности Кремлю, но и поиск партнеров на Западе.
— Конечно, Россия будет стучать кулаком по столу. Но непонятно, в какой степени удастся удержать Лукашенко в объятиях. А есть же еще белорусское общество. Рано или поздно опять возникнет волна требований национального самосознания. Я не верю в долго существующие галактики. Но 2017-й, возможно, еще не станет годом полного разрыва отношений с Россией, — заключила Шевцова.
Владимир Фесенко (Киев): Намека на повторение Майдана нет
Украинский политолог, глава Центра прикладных политических исследований «Пента», член Общественного совета при Министерстве иностранных дел Украины.
Украинский коллега также не видит в ближайшее время предпосылок к кардинальным изменениям и ждет начала работы администрации Трампа, выборов во Франции и Германии.
— Это будет год повышенной политической турбулентности, переходный. Последствия выборов в США, Франции и Германии повлияют на ситуацию в Евросоюзе. Будет зависание не только по украинскому вопросу, но и по многим другим также принципиальным, — считает Фесенко.
Но даже если Трампу и Путину удастся договориться, политолог сомневается в их влиянии на Украину.
— Очень велико давление внутриполитических факторов. Обама пытался воздействовать на Порошенко, но наш президент не всесилен, у него есть ограничения, — объяснил собеседник.
Он сказал, что ряд военных экспертов опасаются локального наступления, в частности в районе
— Противоположная сторона может сорвать тенденцию примирения с Западом. Наши не заинтересованы в этом, потому что любой масштабный конфликт опасен. У России гораздо больший военный потенциал, — сказал Фесенко.
Массовых протестов в Киеве он не ожидает.
— Тарифы, цены на газ подняли существенно, чем не повод для протестов? Попытки их организовать есть, но выходит максимум несколько тысяч человек. Намека на повторение больших Майданов нет даже близко, — считает собеседник.
Политолог уточнил, что большая часть украинских граждан не доверяет политикам ни во власти, ни в оппозиции. Он рассчитывает, что нынешнее правительство спокойно доработает минимум до весны, когда закончится иммунитет правительства (по конституции если парламент утверждает программу правительства, его не могут в течение года отправить в отставку — TUT.BY).
— Скорее всего удастся пошуметь Саакашвили, но пока у него маленький рейтинг. Наибольшую угрозу для власти представляет Юлия Тимошенко, которая сейчас по ряду опросов лидирует. Тенденции к росту популярности радикальных националистов нет. Раньше монополистом была партия «Свобода», теперь голоса избирателей распыляются, — добавил Фесенко.
В отношениях с Россией он не предвидит качественных изменений — «продолжится холодная война».
— С Беларусью ситуация неоднозначная. Стороны продолжат линию на прагматичное партнерство. Можно ожидать позитивную экономическую динамику. В Украине критично оценили, что Беларусь
Бернарас Ивановас (Каунас): Открытого конфликта не будет — только в киберпространстве
Литовский политолог, доцент университета Витовта Великого.
Годом потенциальной напряженности Ивановас считает 2018-й, когда в России пройдут президентские выборы. Но прямой конфронтации, по его мнению, с этой страной не будет.
— Нынешняя Россия — даже не тень СССР. Ядерная карта, которой размахивает Путин — это пыль в глаза. Ни он, ни его окружение не собираются погибать. Конфликт возможен только в киберпространстве. По-серьезному воевать Россия уже не может, — считает Ивановас.
По его мнению, контингент НАТО, который будет размещен в Польше, Литве и Латвии в январе 2017-го, вряд ли спровоцирует агрессию Россию.
— Контингент Россию конечно злит, но это не повод для нападения. Повод для нападения — безвластие, беспорядки, как было в Украине, — добавил политолог.
В самой Литве Ивановас пока не видит предпосылок к радикальным изменениям ситуации. Но, как и в некоторых других странах Европы, там есть тенденция с ростом популярности правых.
— На прошедших парламентских выборах
Если отношение к России в Литве будет оставаться напряженным, то с Беларусью ожидается потепление отношений.
— Наши политики и пресса понимают, что Лукашенко не поддерживает разные инициативы России, например по размещению в Беларуси российских военных баз. Он не хочет ослаблять свою власть. И это нам на руку, — продолжил политолог.
По его мнению, ситуацию усугубляет только вопрос с ядерным объектом в Островце, но «это политические игры: почему в Литве АЭС хорошо, а рядом — плохо?».
— На общий фон это не сильно воздействует. Я настроен оптимистично: есть взаимный интерес поддерживать отношения в конструктивном русле, — заключил Ивановас.
Анджей Шептицкий (Варшава): Польша и Украина будут сотрудничать в военной сфере
Польский политолог, эксперт Института международных отношений Варшавского университета.
Шептицкий рассказал, что в ближайшем будущем Польша и Украина не достигнут консенсуса по болезненному вопросу Волынской резни. Конфликт обострился в прошлом году. В Украине был принят
— На отношения между нашими странами может повлиять и рост мигрантов из Украины в Польше. Их уже около миллиона — и это активные граждане, которые учатся или работают. Это несет потенциальные проблемы, связанные с ксенофобией, — считает собеседник.
Тем не менее, это не помешает продолжать сотрудничество, в частности, в военной сфере.
— В начале этого года в Люблине открыли штаб польско-украинско-литовской военной бригады. Предполагается, что она будет состоять из нескольких тысяч военных. Это четкий сигнал, что в военной сфере страны готовы сотрудничать перед лицом угрозы со стороны России, — добавил Шептицкий.
Отношения с Беларусью у Польши, по его мнению, будут складываться хорошо.
— После прихода к власти Дуды отношения с Европой стали ухудшаться. Это дает новые перспективы и для двухсторонних отношений с Беларусью. Например, наш парламентарий Карчевский после
Изменение курса новыми польскими властями еще не раз приведет к массовым антиправительственным митингам,
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Лилия Шевцова, Владимир Фесенко, Бернарас Ивановас и Анджей Шептицкий расскаали журналисту TUT.BY о своих ожиданиях от наступающего года.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)
Комментарии