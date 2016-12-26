Мы обратились к экспертам четырех стран нашего региона и делимся их прогнозами на наступающий год. Читайте, ждать ли нового Майдана в Украине, эскалации военного конфликта на Донбассе и краха евразийской интеграции.

Лилия Шевцова (Москва): Крымнашизм уже не возбуждает

Российский политолог, доктор исторических наук, научный исследователь Королевского института международных отношений (Лондон), старший научный сотрудник Брукингского института (Вашингтон).

Кратко: В ряде стран Европы, в том числе Германии, Франции и Италии отмечается рост популярности правых партий. Приход их к власти поставит под вопрос существование Евросоюза. Это может оказаться на руку России. Но пока в Кремле нет долгосрочной стратегии. Стабильность в стране все труднее удерживать на военном патриотизме. Ресурс системы исчерпывается. Власти боятся массовых протестов и ждут роста цен на нефть. В этой ситуации Россия рассчитывает на евразийскую интеграцию, но союзникам все сложнее платить за лояльность — они начинают отдаляться. Возможно, начнется поиск нового врага, чтобы отвлечь внимание россиян от внутренних проблем.



Фото: Newsader.com

Российский политолог считает, что нас ждет год исторической паузы. По ее мнению, старые политические институты уже не работают, новые элиты не возникли.

Эксперт обратила внимание, что в России скоро начинается кампания к президентским выборам 2018 года. Но по ее мнению, на ситуацию в этой стране во многом будут влиять внешние процессы. Спутать карты может приход правых сил в результате скорых выборов во Франции, Германии и Италии.

— Судьба Евросоюза во многом будет решаться в 2017 году, — сказала Шевцова. — Судя по всему, Франция откатывается к сдержанному популистскому курсу: пытаться не решать проблемы, а обеспечить статус-кво. Большая вероятность этого и в Италии.

В Германии политолог предвидит победу Меркель, но задается вопросом: сможет ли эта страна вытянуть Европу из кризиса. Здесь она настроена скептично.

В этот период, «когда Запад потерял траекторию и борется с параличом», по мнению Шевцовой, возникают благоприятные обстоятельства для России.



Фото: Reuters

— В этом году произошла адаптация российского общества к проблемам. Оно пока решило смириться, надеясь, что пронесет. Вряд ли в ближайшее время народ выйдет на протест. Хотя трудно предвидеть когда люди скажут «хватит» и сколько их будет. Массовые митинги в Беларуси в 2006 и 2010, в Украине в 2004 и 2013 для многих стали неожиданными.

Шевцова считает, что у российской власти нет стратегии на будущее.

— Это будет год надежд власти: что удастся сохранить стабильность за счет деморализации населения, отвлечь его внимание на внешние проблемы, — добавила политолог.

Здесь она обратила внимание на формирование Путиным Росгвардии , которая «должна защищать власть от возможных выходов людей на улицы».

— Власть сама не верит, что обойдется, — уточнила собеседница. — Предыдущие два года держались на военном патриотизме, на надежде на великодержавность. Но этот наркотик начинает исчерпываться. Народ уже не волнует Украина. Крымнашизм уже не возбуждает. 52% россиян хотят дружбы с Украиной.

Шевцова добавила, что власть не может консолидировать нацию на основе успехов или реформ и задалась вопросом: на чем делать избирательную кампанию. Вероятно, снова «будем искать врага»: внутри страны, в Польше, Беларуси, Китае…

— Пока основные факторы работают на сохранение статус-кво. Но эта ситуация временна, потому что ни одна проблема не решена. Подобные системы не могут переформатироваться, нет желания к обновлению. Они с все большим трудом сохраняют стабильность, — сказала политолог.



Фото: Reuters

Ситуацию для российской власти она назвала драматической — «ресурс системы исчерпывается».

— Для Кремля важно в целях выживания иметь собственную галактику государств-сателлитов. Любая евразийская идея востребована. Но проблема в том, что эти государства могут быть в галактике не из-за любви к Большому Брату, а в рамках торговых отношений. Если Беларусь будет двигаться по орбите России, то должна что-то получать. И получала. Но в ситуации сужения российских ресурсов — чем платить дальше? Нет ресурсов оплачивать спокойствие даже внутри: в Чечне и Крыму.

Она считает, что у Лукашенко нет оснований гарантировать лояльность Москве и ждет продолжение политики «усидеть на двух стульях»: риторика лояльности Кремлю, но и поиск партнеров на Западе.

— Конечно, Россия будет стучать кулаком по столу. Но непонятно, в какой степени удастся удержать Лукашенко в объятиях. А есть же еще белорусское общество. Рано или поздно опять возникнет волна требований национального самосознания. Я не верю в долго существующие галактики. Но 2017-й, возможно, еще не станет годом полного разрыва отношений с Россией, — заключила Шевцова.

Владимир Фесенко (Киев): Намека на повторение Майдана нет

Украинский политолог, глава Центра прикладных политических исследований «Пента», член Общественного совета при Министерстве иностранных дел Украины.

Кратко: Крым и утраченная часть Донбасса под контроль Украины, как минимум в ближайшее время, не вернутся. Внимание мирового сообщества к этой проблеме продолжит ослабевать. Активных боевых действий уже не будет: это не выгодно ни одной из сторон. Постепенно экономика Украины будет восстанавливаться. Массовых антиправительственных митингов не ожидается. Свое слово в украинской политике еще скажет Саакашвили, но наибольшую опасность для власти представляет Тимошенко. Радикальные правые силы большой поддержкой в обществе не заручатся. Отношения с Россией будут в состоянии «холодной войны» с дальнейшим падением товарооборота. С Беларусью продолжится прагматичное партнерство.



Фото: Тhekievtimes.ua

Украинский коллега также не видит в ближайшее время предпосылок к кардинальным изменениям и ждет начала работы администрации Трампа, выборов во Франции и Германии.

— Это будет год повышенной политической турбулентности, переходный. Последствия выборов в США, Франции и Германии повлияют на ситуацию в Евросоюзе. Будет зависание не только по украинскому вопросу, но и по многим другим также принципиальным, — считает Фесенко.

Но даже если Трампу и Путину удастся договориться, политолог сомневается в их влиянии на Украину.

— Очень велико давление внутриполитических факторов. Обама пытался воздействовать на Порошенко, но наш президент не всесилен, у него есть ограничения, — объяснил собеседник.

Он сказал, что ряд военных экспертов опасаются локального наступления, в частности в районе Мариуполя . Но, по его мнению, обе стороны по разным причинам не заинтересованы провоцировать конфликт.

— Противоположная сторона может сорвать тенденцию примирения с Западом. Наши не заинтересованы в этом, потому что любой масштабный конфликт опасен. У России гораздо больший военный потенциал, — сказал Фесенко.



Фото: Павел Добровольский, TUT.BY

Массовых протестов в Киеве он не ожидает.

— Тарифы, цены на газ подняли существенно, чем не повод для протестов? Попытки их организовать есть, но выходит максимум несколько тысяч человек. Намека на повторение больших Майданов нет даже близко, — считает собеседник.

Политолог уточнил, что большая часть украинских граждан не доверяет политикам ни во власти, ни в оппозиции. Он рассчитывает, что нынешнее правительство спокойно доработает минимум до весны, когда закончится иммунитет правительства (по конституции если парламент утверждает программу правительства, его не могут в течение года отправить в отставку — TUT.BY).

— Скорее всего удастся пошуметь Саакашвили, но пока у него маленький рейтинг. Наибольшую угрозу для власти представляет Юлия Тимошенко, которая сейчас по ряду опросов лидирует. Тенденции к росту популярности радикальных националистов нет. Раньше монополистом была партия «Свобода», теперь голоса избирателей распыляются, — добавил Фесенко.

В отношениях с Россией он не предвидит качественных изменений — «продолжится холодная война».

— С Беларусью ситуация неоднозначная. Стороны продолжат линию на прагматичное партнерство. Можно ожидать позитивную экономическую динамику. В Украине критично оценили, что Беларусь пыталась заблокировать резолюцию ООН по правам человека, но это частный конфликтный момент, — резюмировал Фесенко.

Бернарас Ивановас (Каунас): Открытого конфликта не будет — только в киберпространстве

Литовский политолог, доцент университета Витовта Великого.

Кратко: Открытого конфликта с Россией не ожидается. Скорее всего он будет проходить в киберпространстве. Контингент НАТО, который разместится в Польше, Литве и Латвии вызовет раздражение в России, но не приведет к ее агрессии. Прямой конфронтации эта страна уже не может себе позволить. Лукашенко не хочет ослаблять свою власть и не принимает ряд инициатив России, в частности по военным базам — это на руку соседям по ЕС. В Европе оценили рациональность последних политических решений в Беларуси и ожидается потепление отношений. Тема строительства АЭС будет подниматься литовскими политиками, но это игра — на двусторонние отношения это не повлияет.



Фото: Delfi.lt

Годом потенциальной напряженности Ивановас считает 2018-й, когда в России пройдут президентские выборы. Но прямой конфронтации, по его мнению, с этой страной не будет.

— Нынешняя Россия — даже не тень СССР. Ядерная карта, которой размахивает Путин — это пыль в глаза. Ни он, ни его окружение не собираются погибать. Конфликт возможен только в киберпространстве. По-серьезному воевать Россия уже не может, — считает Ивановас.

По его мнению, контингент НАТО, который будет размещен в Польше, Литве и Латвии в январе 2017-го, вряд ли спровоцирует агрессию Россию.

— Контингент Россию конечно злит, но это не повод для нападения. Повод для нападения — безвластие, беспорядки, как было в Украине, — добавил политолог.

В самой Литве Ивановас пока не видит предпосылок к радикальным изменениям ситуации. Но, как и в некоторых других странах Европы, там есть тенденция с ростом популярности правых.

— На прошедших парламентских выборах победила оппозиция — Союз крестьян и зеленых Рамунаса Карбаускиса. Националистических лозунгов и изоляционных идей нет, но стремление к сильной централизованной власти есть, — уточнил он.



Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

Если отношение к России в Литве будет оставаться напряженным, то с Беларусью ожидается потепление отношений.

— Наши политики и пресса понимают, что Лукашенко не поддерживает разные инициативы России, например по размещению в Беларуси российских военных баз. Он не хочет ослаблять свою власть. И это нам на руку, — продолжил политолог.

По его мнению, ситуацию усугубляет только вопрос с ядерным объектом в Островце, но «это политические игры: почему в Литве АЭС хорошо, а рядом — плохо?».

— На общий фон это не сильно воздействует. Я настроен оптимистично: есть взаимный интерес поддерживать отношения в конструктивном русле, — заключил Ивановас.

Анджей Шептицкий (Варшава): Польша и Украина будут сотрудничать в военной сфере

Польский политолог, эксперт Института международных отношений Варшавского университета.

Кратко: Между Польшей и Украиной продолжится конфликт из-за разного видения на спорные исторические моменты, в частности, роль УПА. На отношения между странами может повлиять и рост числа украинских мигрантов. Отношения с Беларусью будут резко налаживаться — Польша теряет парнеров на Западе и ищет новых.



Фото: Radiosvoboda.org

Шептицкий рассказал, что в ближайшем будущем Польша и Украина не достигнут консенсуса по болезненному вопросу Волынской резни. Конфликт обострился в прошлом году. В Украине был принят закон о героизации УПА , что отрицательно встретили в Польше. С победой на президентских выборах Анджея Дуды, для чьей команды важны вопросы истории, найти общий язык стало еще труднее.

— На отношения между нашими странами может повлиять и рост мигрантов из Украины в Польше. Их уже около миллиона — и это активные граждане, которые учатся или работают. Это несет потенциальные проблемы, связанные с ксенофобией, — считает собеседник.

Тем не менее, это не помешает продолжать сотрудничество, в частности, в военной сфере.

— В начале этого года в Люблине открыли штаб польско-украинско-литовской военной бригады. Предполагается, что она будет состоять из нескольких тысяч военных. Это четкий сигнал, что в военной сфере страны готовы сотрудничать перед лицом угрозы со стороны России, — добавил Шептицкий.

Отношения с Беларусью у Польши, по его мнению, будут складываться хорошо.

— После прихода к власти Дуды отношения с Европой стали ухудшаться. Это дает новые перспективы и для двухсторонних отношений с Беларусью. Например, наш парламентарий Карчевский после визита в Беларусь назвал Лукашенко очень теплым человеком. Это интересная тенденция, но я не могу назвать ее позитивной, — резюмировал Шептицкий.

Изменение курса новыми польскими властями еще не раз приведет к массовым антиправительственным митингам, как в октябре , считает собеседник.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY