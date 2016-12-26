Александр Лукашенко отмечает недостаточную отдачу от работы свободных экономических зон в Беларуси. Об этом он заявил сегодня на совещании по вопросам функционирования и развития свободных экономических зон, сообщает пресс-служба президента Беларуси.

«Что вообще государство получает от функционирования этих свободных экономических зон? — поставил вопрос Александр Лукашенко. — Наше, белорусское государство, а не государство, которое находится на стадии развития как „банановая“ республика, где занять человека в каком-то деле — это благо».

Президент отметил, что за год от резидентов СЭЗ в бюджет перечислено денежных средств немногим более 200 млн долларов. «Но больше всего меня поразила средняя заработная плата в свободных экономических зонах, где компании не бедные. Руководители этих предприятий и компаний тоже не бедные. Но зарплата там примерно 350 долларов. Это как понимать? Что руководители этих компаний аккуратненько подстроились к средней примерно зарплате по стране и даже ниже и хорошо себя чувствуют», — констатировал глава государства.

«То есть в бюджет несчастных 200 млн долларов и зарплата у людей никакая. Поэтому у меня возникает вопрос, стоит ли нам воевать на всех уровнях за эти свободные экономические зоны», — добавил Александр Лукашенко.

Он отметил, что когда впервые вносились документы по созданию СЭЗ, была идея сделать на всей территории страны условия, как в свободной экономической зоне. «Имелось в виду предоставить всем предприятиям равные условия, — сказал президент. — Но тогда меня в сторону льготирования и создания этих зон и их функционирования склонил главный вопрос: нас эти предприятия-резиденты завалят валютой, и у нас никогда не будет проблем с курсом рубля. И что мы получили в течение длительного функционирования СЭЗ?»

Александр Лукашенко подчеркнул, что и в плане притока инвестиций нет ожидаемого результата. «Говорили об инвестициях, но в этом году, как мы видим, инвестиций почти нет в свободных экономических зонах», — сказал он.

Справка TUT.BY В Беларуси действуют шесть свободных экономических зон («Брест», «Гомель-Ратон», «Минск», «Витебск», «Могилев» и «Гродноинвест»). По данным на 1 сентября 2016 года в СЭЗ работает 419 предприятия-резидента, на которых занято свыше 124 тысяч человек.