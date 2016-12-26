Минск, 27 декабря. Бюджет Союзного государства на 2017 год составит 6,7 млрд российских рублей, сообщает пресс-служба Парламентского собрания Союза Беларуси и России. Бюджет утвержден в рамках проходящей в Москве 26—27 декабря 51-й сессии Парламентского собрания.

Объем союзного бюджета на 100 млн рублей превышает бюджет этого года. При этом, как уточнили в пресс-службе, отчисления стран-участниц сохранились на уровне прошлого года (3,17 млрд приходятся на Россию и 1,7 млрд перечислены Беларусью), а увеличению объема способствовало включение в доходную часть остатков средств прошлых лет и прибыли Телерадиовещательной организации Союзного государства от предпринимательской и иной деятельности.

68% бюджетных средств будет направлено на финансирование шести научно-технологических программ Союзного государства: "СКИФ-НЕДРА", "Мониторинг — СГ", "Автоэлектроника", "Луч", "Технология — СГ" и "Развитие и совершенствование единой системы технического прикрытия железных дорог региона". Кроме того, в бюджете зарезервировано 243 млн рублей для финансирования трех новых союзных программ, готовых к реализации: "ДНК-идентификация", "Развитие системы гидрометеорологической безопасности Союзного государства" и "Разработка новых спинальных систем с использованием технологий прототипирования в хирургическом лечении детей с тяжелыми врожденными деформациями и повреждениями позвоночника".

Сферы использования бюджетных средств предполагают, что 34% будут направлены на фундаментальные исследования, содействие научно-техническому прогрессу, развитие промышленности, энергетики, строительства, транспорта, связи и информатики, 24% — на социальную политику, здравоохранение и физическую культуру, экологию, ликвидацию чрезвычайных ситуаций, образование, культуру и СМИ. О других направлениях расходования средств не сообщается.

Утвержденный Парламентским собранием проект бюджета будет направлен на подписание в Высший Госсовет Союзного государства.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Бюджет Союзного государства на 2017 год увеличили на 100 млн рублей Минск, 27 декабря. Бюджет Союзного государства на 2017 год составит 6,7 млрд российских рублей, сообщает пресс-служба Парламентского собрания Союза Беларуси и России....

Алексей Александров, БелаПАН.