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Бюджет Союзного государства на 2017 год увеличили на 100 млн рублей

27.12.2016 11:38 — Новости Экономики | БелаПАН  
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Минск, 27 декабря. Бюджет Союзного государства на 2017 год составит 6,7 млрд российских рублей, сообщает пресс-служба Парламентского собрания Союза Беларуси и России. Бюджет утвержден в рамках проходящей в Москве 26—27 декабря 51-й сессии Парламентского собрания.

Объем союзного бюджета на 100 млн рублей превышает бюджет этого года. При этом, как уточнили в пресс-службе, отчисления стран-участниц сохранились на уровне прошлого года (3,17 млрд приходятся на Россию и 1,7 млрд перечислены Беларусью), а увеличению объема способствовало включение в доходную часть остатков средств прошлых лет и прибыли Телерадиовещательной организации Союзного государства от предпринимательской и иной деятельности.

68% бюджетных средств будет направлено на финансирование шести научно-технологических программ Союзного государства: "СКИФ-НЕДРА", "Мониторинг — СГ", "Автоэлектроника", "Луч", "Технология — СГ" и "Развитие и совершенствование единой системы технического прикрытия железных дорог региона". Кроме того, в бюджете зарезервировано 243 млн рублей для финансирования трех новых союзных программ, готовых к реализации: "ДНК-идентификация", "Развитие системы гидрометеорологической безопасности Союзного государства" и "Разработка новых спинальных систем с использованием технологий прототипирования в хирургическом лечении детей с тяжелыми врожденными деформациями и повреждениями позвоночника".

Сферы использования бюджетных средств предполагают, что 34% будут направлены на фундаментальные исследования, содействие научно-техническому прогрессу, развитие промышленности, энергетики, строительства, транспорта, связи и информатики, 24% — на социальную политику, здравоохранение и физическую культуру, экологию, ликвидацию чрезвычайных ситуаций, образование, культуру и СМИ. О других направлениях расходования средств не сообщается.

Утвержденный Парламентским собранием проект бюджета будет направлен на подписание в Высший Госсовет Союзного государства.


Алексей Александров, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 27 декабря. Бюджет Союзного государства на 2017 год составит 6,7 млрд российских рублей, сообщает пресс-служба Парламентского собрания Союза Беларуси и России....

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