Еще 24 декабря стало известно, что президент Беларуси Александр Лукашенко не поедет на саммиты Евразийского экономического союза и ОДКБ в Санкт-Петербург. При этом пресс-служба Лукашенко не дала никакого объяснения этому демаршу. В день саммитов он провел в Минске правительственное совещание по вопросам безопасности во время новогодних праздников.



Юрий Дракохруст, обозреватель белорусской службы «Радио «Свобода». Кандидат физико-математических наук. Автор книг «Акценты свободы» (2009) и «Семь тощих лет» (2014). Лауреат премии Белорусской ассоциации журналистов за 1996 год. Журналистское кредо: не плакать, не смеяться, а понимать. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY.

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Остальные руководители стран ЕАЭС в Петербург приехали и подписали там новый таможенный кодекс союза.

Однако еще 9 декабря Александр Лукашенко провел специальное совещание, на котором раскритиковал проект нового кодекса и потребовал при одобрении его обеспечить соблюдение национальных интересов Беларуси.

В Петербурге и участники саммитов, и пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков всячески уклонялись от комментариев по поводу неприезда Лукашенко.

Старожилы политической аналитики упомнили, что в прошлый и единственный раз так же демонстративно глава Беларуси проигнорировал саммит ОДКБ в 2009 году в разгар продовольственной войны между Беларусью и Россией.

Все когда-то происходит впервые и все когда-то повторяется. Иногда в виде фарса, иногда — в виде трагедии.

Представляется, что и сейчас имел место также именно политический демарш. И отчасти даже понятны его причины.

Одна из причин — новая, уже нынешняя продовольственная война. Совсем недавно Александр Лукашенко и другие белорусские чиновники публично и резко разносили руководителя Россельхознадзора Сергея Данкверта за, по их словам, необоснованные придирки к белорусской сельхозпродукции , поставляемой на российский рынок. Все как в 2009 году: тогда злым гением белорусских продуктов был господин Онищенко, сейчас — господин Данкверт. Но лично ли ему были адресованы упреки? А не Кремлю, случайно?

Вредоносные бактерии в анализах господ Онищенко и Данкверта как-то имели и имеют обыкновение обнаруживаться в харчах именно тех стран, к которым у Кремля возникают претензии. По тем или иным причинам, и, как правило, непродовольственным, так сказать.

Второй фактор — нефтегазовый конфликт. Казалось, что еще в октябре стороны в результате трудных переговоров нашли формулу компромисса. Но соответствующего соглашения подписано не было. Беларусь перевела в Москву авансовый платеж в пределах задолженности за газ, но Россия демонстративно вернула деньги, мол, платите все до копейки, что задолжали.

20 декабря посол России в Беларуси Александр Суриков заявил, что между Минском и Москвой в ближайшие дни будет подписан документ, который урегулирует все нефтегазовые вопросы.

Близость по времени можно трактовать по-разному, но со времени заявления посла прошла неделя. Документа нет, соответственно, и урегулирования нет.

Ну и наконец, наряду с пищевой и нефтегазовой войной — информационная война. И дело не столько и не только в том, что тон поголовно всех российских СМИ стал резко агрессивным по отношению к Беларуси. Он может и не очень изменился.

Изменилась реакция на него официального Минска: арест авторов Регнума, вызов российского дипломата по поводу оскорбительных в отношении Беларуси высказываний российского генерала Решетникова, наконец, совсем свежее заявление председателя палаты представителей Владимира Андрейченко на заседании парламентского собрания Союза Беларуси и России. Он раскритиковал экономические порядки в ЕАЭС, а также сказал, что «в российской общественной мысли пытаются переформатировать образ Беларуси и белорусов. Из лучших друзей и преданных союзников нас пытаются представить как неискренних, несамостоятельный партнеров, которые живут за счет России и которые в любой момент могут стать русофобами и повторить путь Украины».

Все вместе — и арест «регнумовцев», и нота по поводу Решетникова, и заявления Андрейченко свидетельствует об одном и том же — о крайнем раздражении официального Минска.

Ну и наконец, еще одна причина неприбытия Лукашенко в Питер — уже упомянутые возражения по поводу нового таможенного кодекса. На саммите было сообщено, что белорусская сторона получит документ и будет иметь возможность подписать дома — позже.

Как говаривал герой советского фильма «Здравствуйте, я ваша тетя»: «Я тебя поцелую… потом… если захочешь».

Налицо комплексный конфликт с Россией: таможенный кодекс, нефтегазовые проблемы, продукты, пропаганда. Четыре белорусских фронта, так сказать. Ну и ответ: прямой демарш, демонстрация — отсутствие руководителя Беларуси на саммитах.



Фото: Reuters

Это фирменный стиль Лукашенко — перевод скрытого политического измерения конфликта в открытую политическую плоскость. Мол, когда к нам так относятся, ну так и не нужно нам таких союзов. Нет, нет, ну не то, чтобы совсем не нужно. Но мы не позволим нас обижать, Москве ведь союзы с нами вроде тоже нужны, не одним нам.

Ранее такой «дипломатией скандала» получалось добиться от России многого. Сработает ли это сейчас?

Это вопрос. Но в любом случае саммиты ЕАЭС и ОДКБ без Лукашенко — расчет именно на это. Однако следует сказать, что «мягкая сила» Лукашенко в России после Крыма значительно уменьшилась. Это году в 2004-м, даже еще в 2010-м, можно было стегать Кремль, обвиняя в «терроризме на высшем уровне».

Няма таго, што раньш было, как писал белорусский классик. Ведь в 90-е ездила в Минск, как мусульмане в Мекку, едва ли не вся российская элита. И не просто как к доброму союзнику. Как к образцу, каким должен быть настоящий русский вождь. А может и как к потенциальному будущему правителю России.

А теперь в Кремле вождь настоящий. Нет, народное отношение и к белорусам, и к их президенту самое душевное, о том даже «иностранный агент» Левада-центр сообщает. Пока. Но не вождь. Ну не русский вождь, по крайней мере. Вот вождь Алеппо взял. Правда, Пальмиру потерял. Ну война, бывает. А Лукашенко что такого взял?

Откровения генерала Решетникова, не самый симпатичный образ Беларуси, который «впаривают» россиянам, на что скорбно пожаловался господин Андрейченко россиянам же — это производное от политических решений. Это потому, что считают, что Минск недостаточно свой, что слишком много хочет денег за недорогие жесты лояльности России.

Ну, молодцы, что белорус на Олимпиаде поднял русский флаг (впрочем, все уже и забыли), ну хорошо, что объявили траур по погибшему российскому самолету. Ну, а по большому-то счету?

А что там у них, у белорусов, с Европой? Да ничего, в общем-то. А вот у России санкции взаимные. И Европа вроде их продлила как бы и без большого энтузиазма. Но ведь продлила. А с Беларусью у Европы санкций нет. Обидно ведь. И вообще какой-то тайный роман.

Как гласит испанская пословица, другу — все, врагу — только закон. Лукашенко, может, и не враг, но возможно и в друзьях уже не очень числится. Отсюда и въедливость Данкверта, и отсутствие соглашения о разрешения нефтегазовых споров, хотя вроде же и договорились, и таможенный кодекс какой-то не такой, какого хотелось бы.

А насчет пропаганды, так, как говорят поляки, если у пана есть собачка, то зачем ему самому лаять? Однако поведение собачки — довольно точный показатель настроений пана.

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