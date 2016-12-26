В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Лукашенко недоволен отдачей от работы СЭЗ "Принятые в рамках Евразийского экономического союза документы упраздняют некоторые таможенные льготы. Мы вынуждены учитывать эти требования, — сказал...

"Принятые в рамках Евразийского экономического союза документы упраздняют некоторые таможенные льготы. Мы вынуждены учитывать эти требования, — сказал Лукашенко. — Вместе с тем в жесткой борьбе за инвестора наши свободные экономические зоны не должны потерять конкурентоспособность на площадке Евразийского экономического союза. Условия их функционирования на рынке ЕАЭС необходимо сделать как минимум равноценными". По словам главы государства, правительство подготовило на этот счет предложения в виде проекта указа, который призван повысить инвестиционную привлекательность СЭЗ и стимулировать инвестиционную активность резидентов. При этом он указал на недостаточную отдачу от работы СЭЗ. "Что вообще государство получает от функционирования этих свободных экономических зон? Наше, белорусское государство, а не государство, которое находится на стадии развития как "банановая" республика, где занять человека в каком-то деле — это благо", — цитирует Лукашенко государственное агентство По словам главы государства, за год от резидентов СЭЗ в бюджет перечислено денежных средств немногим более 200 млн долларов. "Но больше всего меня поразила средняя заработная плата в свободных экономических зонах, где компании не бедные. Руководители этих предприятий и компаний тоже не бедные, но зарплата там примерно 350 долларов. Это как понимать? Что руководители этих компаний аккуратненько подстроились к средней примерно зарплате по стране и даже ниже и хорошо себя чувствуют", — отметил Лукашенко. "То есть в бюджет — несчастных 200 млн долларов и зарплата у людей никакая. Поэтому у меня возникает вопрос: стоит ли нам воевать на всех уровнях за эти свободные экономические зоны?" — поинтересовался глава государства. По его словам, когда впервые вносились документы по созданию СЭЗ, была идея сделать на всей территории страны условия, как в свободной экономической зоне. "Имелось в виду предоставить всем предприятиям равные условия, — пояснил Лукашенко. — Но тогда меня в сторону льготирования и создания этих зон и их функционирования склонил главный вопрос: нас эти предприятия-резиденты завалят валютой, и у нас никогда не будет проблем с курсом рубля. И что мы получили в течение длительного функционирования СЭЗ?" Нет ожидаемого результата и в плане притока инвестиций, добавил глава государства. "В этом году, как мы видим, инвестиций почти нет в свободных экономических зонах", — сказал он. Лукашенко поставил перед участниками совещания несколько главных вопросов: какие конкретные меры необходимо принять, чтобы компенсировать потери резидентов СЭЗ и сохранить им благоприятные условия для работы? позволят ли данные меры обеспечить конкурентоспособность продукции на традиционных рынках сбыта? Он также поинтересовался, достаточно ли реализации вносимых предложений для того, чтобы не только сохранить действующие производства, но и стимулировать приток новых внешних и внутренних инвестиций. "Времени на раскачку нет. Принципиальные решения надо принимать уже сегодня, чтобы с 1 января будущего года резиденты свободных экономических зон ритмично работали в новых экономических условиях", — отметил Александр Лукашенко. В Беларуси действуют шесть СЭЗ: "Брест" (основана в 1996), "Гомель-Ратон" (1998), "Минск" (1998), "Витебск" (1999), "Могилев" (2002) и "Гродноинвест" (2002). По данным Белстата, на 1 октября 2016 года в них работало 419 предприятий-резидентов, на которых занято около 124 тысяч человек. Средняя зарплата там составила 714 рублей. Выручка от реализации товаров, работ, услуг за январь—сентябрь выросла на 25,7% и составила 8 млрд 635,5 млн рублей, инвестиции сократились на 20,1%, до 1 млрд. Экспорт товаров вырос на 6,6% и составил 2 млрд 733 млн долларов, а положительное сальдо внешней торговли товарами — 742,3 млн. Чистая прибыль СЭЗ в этот период составила 192,2 млн рублей против убытков в 314,3 млн в январе—сентябре 2015 года.