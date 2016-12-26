Сопредседатель оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Павел Северинец получил свой 15-й штраф за год. На этот раз — за акцию солидарности с Эдуардом Пальчиса, 50 базовых величин (1050 рублей). Об этом сообщает пресс-служба БХД.



Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

Судья Фрунзенского района Мария Ерохина присудила политику штраф за акции поддержки блогера 24 и 25 октября около этого же суда, где тогда шел процесс над Пальчисом по обвинению его в разжигании национальной вражды и распространении порнографии.

У Павла Северинца это уже 15-й штраф за год. Общая сумма штрафов сопредседателя акции протеста и солидарности уже достигла 14 280 деноминированных рублей, или более семи тысяч долларов.

Но это еще не все: Северинец ждет суда за акцию 24 ноября и пикет в поддержку телеканала «Белсат» возле администрации Лукашенко 20 декабря.