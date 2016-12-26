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Идем на рекорд. Павел Северинец получил 15-й штраф за год
27.12.2016 12:32 — Новости Экономики | Tut.by
Сопредседатель оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Павел Северинец получил свой 15-й штраф за год. На этот раз — за акцию солидарности с Эдуардом Пальчиса, 50 базовых величин (1050 рублей). Об этом сообщает
Судья Фрунзенского района Мария Ерохина присудила политику штраф за акции поддержки блогера 24 и 25 октября около этого же суда, где тогда
У Павла Северинца это уже 15-й штраф за год. Общая сумма штрафов сопредседателя акции протеста и солидарности уже достигла 14 280 деноминированных рублей, или более семи тысяч долларов.
Но это еще не все: Северинец ждет суда за акцию
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Общая сумма штрафов политика за акции протеста и солидарности уже достигла 14 280 деноминированных рублей, или более семи тысяч долларов.
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