|
На торгах 27 декабря рубль сдал к доллару и российскому рублю
27.12.2016 12:31 — Новости Экономики | Tut.by
На торгах Белорусской валютно-фондовой биржи 27 декабря прошли очередные торги валютами. Рубль снизился к корзине валют.
Доллар вырос на BYN0,0073 до 1,9507 рубля.
Евро подешевел на BYN0,0004 до 2,0374 рубля.
Российский рубль укрепился на BYN0,0074 до 3,2022 рубля за 100 российских рублей.
В курсообразовании Нацбанк использует механизм привязки курса рубля к корзине валют, в которой удельный вес российского рубля составляет 50%, доллара США — 30%, евро — 20%.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Доллар вырос на BYN0,0073.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)
Комментарии