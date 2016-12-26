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Размер месячной минимальной зарплаты увеличивается на 35 рублей — до 265 рублей

27.12.2016 13:17 — Новости Экономики | БелаПАН  
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Минск, 27 декабря. Правительство установило месячную минимальную заработную плату с 1 января 2017 года в размере 265 рублей. Соответствующее решение закреплено постановлением Совета министров от 27 декабря 2016 года № 1080.

Минимальная заработная плата устанавливается ежегодно 1 января и индексируется в зависимости от инфляции. С 1 января 2016 года она была установлена в размере 2.300.000 или 230 деноминированных рублей.

Минимальная заработная плата — государственный минимальный социальный стандарт в области оплаты труда, который наниматель обязан применять в качестве низшей границы оплаты труда работников.

В июне впервые за год размер месячной минимальной зарплаты был проиндексирован на 5,4% и составил 239,18 рубля с учетом деноминации. В июле в связи с изменением норматива индексации МЗП была увеличена на 30 копеек до 239,48 рубля. В августе и сентябре с учетом индексации МЗП также составила 239,48 рубля. В октябре она была снижена до 239,42 рубля в связи со снижением норматива индексации, ноябре осталась на таком же уровне.
Марина Носова, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 27 декабря. Правительство установило месячную минимальную заработную плату с 1 января 2017 года в размере 265 рублей. Соответствующее решение закреплено...

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