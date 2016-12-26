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Дмитрий Песков: Таможенный кодекс ЕАЭС вступит в силу
27.12.2016 13:31 — Новости Экономики | БелаПАН
Минск, 27 декабря. Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (ЕАЭС) не имеет альтернативы и вступит в силу. Об этом заявил журналистам 27 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает
Таможенный кодекс ЕАЭС был подписан на заседании Высшего евразийского экономического совета 26 декабря в Санкт-Петербурге президентами Армении, Казахстана, Кыргызстана и России. Белорусского руководителя на встрече не было. Причина отсутствия до сих пор не названа, хотя, по словам Пескова, белорусская сторона уведомила о неучастии Лукашенко в саммите.
Таможенный кодекс ЕАЭС вначале отказался подписать президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев, но затем все же сделал это.
"По Киргизии ситуация будет дорабатываться, появились некоторые замечания с киргизской стороны, в основном это связано с областью фитосанитарного контроля, — сообщил сегодня Пескова. — Это абсолютно нормальная рабочая ситуация. Кодекс жизнеспособный, альтернативы ему нет, и рано или поздно, нет никаких сомнений, что в интересах будущего интеграционных процессов он вступит в силу".
Гармонизация подходов стран ЕАЭС по Таможенному кодексу продолжится на уровне кабинетов министров, добавил пресс-секретарь Путина.
Естественно, каждая страна, которая участвует в ЕАЭС, заботится о своих интересах. Гармонизация интересов всех стран — это сложная работа, которая по договоренности глав государств продолжится на уровне правительств", — отметил Песков.
По его словам, документ будет утвержден и в Минске, несмотря на отсутствие президента Беларуси на вчерашней встрече в Санкт-Петербурге.
"В основном все положения были согласованы на экспертном уровне, на уровне коллегии ЕЭК (Евразийская экономическая комиссия — БелаПАН). Это тот стакан, который скорее полон, чем полупуст", — сказал Песков.
Таможенный кодекс ЕАЭС должен вступить в силу 1 июля 2017 года. Он придет на смену Таможенному кодексу Таможенного союза, принятому в 2009 году. Документ призван заложить необходимые основы для перехода к единому таможенному регулированию в рамках ЕАЭС. Работа над новой редакцией велась три года.
9 декабря Александр Лукашенко провел специальное совещание, на котором потребовал от правительства обеспечить соблюдение национальных интересов страны при принятии Таможенного кодекса ЕАЭС. "Мы ничего не должны потерять, у нас терять нечего. Если основные игроки нашего экономического союза — Россия и Казахстан — могут где-то на что-то закрыть глаза и рукой махнуть (у них денег немерено, знаете от чего), то у нас таких шальных денег нет. Мы зарабатываем своими мозгами и руками эти деньги", — подчеркнул Лукашенко.
16 декабря проект нового Таможенного кодекса ЕАЭС был одобрен главами правительств стран ЕАЭС, в том числе Беларуси, на встрече в подмосковных Горках.
БелаПАН.
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Минск, 27 декабря. Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (ЕАЭС) не имеет альтернативы и вступит в силу. Об этом заявил журналистам 27 декабря...
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