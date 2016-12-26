|
Лукашенко поразила средняя зарплата в СЭЗ
27.12.2016 13:48 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 27 дек — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании по вопросам функционировании и развития свободных экономических зон подверг критике работу СЭЗ, от резидентов которых в бюджет за год перечислено денежных средств немногим более 200 миллионов долларов.
© Sputnik Руслан Кривобок
Начиная с 1 января 2017 года, условия работы резидентов СЭЗ существенно меняются: принятые в рамках Евразийского экономического союза документы упраздняют некоторые таможенные льготы. Глава государства провел во вторник совещания, в ходе которого поинтересовался у должностных лиц органов госуправления, контролирующих результаты работы СЭЗ, какие конкретные меры необходимо принять, чтобы компенсировать потери резидентов СЭЗ и сохранить им благоприятные условия для работы.
Президент отметил недостаточную отдачу от работы СЭЗ. "Что вообще государство получает от функционирования этих свободных экономических зон?" — задал риторический вопрос Александр Лукашенко. По его словам, за год от резидентов СЭЗ в бюджет перечислено денежных средств немногим более 200 миллионов долларов.
"Но больше всего меня поразила средняя заработная плата в свободных экономических зонах, где компании не бедные. Руководители этих предприятий и компаний тоже не бедные. Но зарплата там примерно $350. Это как понимать? Что руководители этих компаний аккуратненько подстроились к средней примерно зарплате по стране и даже ниже и хорошо себя чувствуют", — отметил президент.
"То есть в бюджет несчастных $200 млн и зарплата у людей никакая. Поэтому у меня возникает вопрос, стоит ли нам воевать на всех уровнях за эти свободные экономические зоны", — задал чиновникам вопрос белорусский лидер.
Он особо подчеркнул, что Беларусь — "не банановая республика, где занять человека в каком-то деле — это благо". Президент напомнил, что при создании СЭЗ предполагалось, что они станут точками притяжения инвестиций в Беларусь, увеличения экспорта продукции, создания новых рабочих мест на наукоемких производствах.
"Говорили об инвестициях, но в этом году, как мы видим, инвестиций почти нет в свободных экономических зонах", — сказал он.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусский лидер напомнил, что при создании СЭЗ ему обещали, что предприятия-резиденты завалят валютой, и в республике никогда не будет проблем с курсом рубля.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)
Комментарии