МИНСК, 27 дек — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании по вопросам функционировании и развития свободных экономических зон подверг критике работу СЭЗ, от резидентов которых в бюджет за год перечислено денежных средств немногим более 200 миллионов долларов.



© Sputnik Руслан Кривобок Условия работы СЭЗ с 1 января изменятся

Начиная с 1 января 2017 года, условия работы резидентов СЭЗ существенно меняются: принятые в рамках Евразийского экономического союза документы упраздняют некоторые таможенные льготы. Глава государства провел во вторник совещания, в ходе которого поинтересовался у должностных лиц органов госуправления, контролирующих результаты работы СЭЗ, какие конкретные меры необходимо принять, чтобы компенсировать потери резидентов СЭЗ и сохранить им благоприятные условия для работы.

Президент отметил недостаточную отдачу от работы СЭЗ. "Что вообще государство получает от функционирования этих свободных экономических зон?" — задал риторический вопрос Александр Лукашенко. По его словам, за год от резидентов СЭЗ в бюджет перечислено денежных средств немногим более 200 миллионов долларов.

"Но больше всего меня поразила средняя заработная плата в свободных экономических зонах, где компании не бедные. Руководители этих предприятий и компаний тоже не бедные. Но зарплата там примерно $350. Это как понимать? Что руководители этих компаний аккуратненько подстроились к средней примерно зарплате по стране и даже ниже и хорошо себя чувствуют", — отметил президент.

"То есть в бюджет несчастных $200 млн и зарплата у людей никакая. Поэтому у меня возникает вопрос, стоит ли нам воевать на всех уровнях за эти свободные экономические зоны", — задал чиновникам вопрос белорусский лидер.

Он особо подчеркнул, что Беларусь — "не банановая республика, где занять человека в каком-то деле — это благо". Президент напомнил, что при создании СЭЗ предполагалось, что они станут точками притяжения инвестиций в Беларусь, увеличения экспорта продукции, создания новых рабочих мест на наукоемких производствах.

"Говорили об инвестициях, но в этом году, как мы видим, инвестиций почти нет в свободных экономических зонах", — сказал он.