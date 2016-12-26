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Правительство запланировало реализовать до 2020 года более 80 крупных инвестпроектов на 27 млрд долларов
27.12.2016 13:40 — Новости Экономики | БелаПАН
Минск, 27 декабря. Власти Беларуси запланировали до 2020 года реализацию более 80 крупных инвестиционных проектов с объемом инвестиций свыше 27 млрд долларов США. Такие параметры заложены в программу социально-экономического развития на 2016—2020 годы, утвержденную указом президента № 466 от 15 декабря. Документ опубликован 27 декабря на Национальном правовом портале.
В числе приоритетных инвестпроектов определены: развитие инфраструктуры индустриального парка "Великий камень", строительство Белорусской АЭС, организация производства легковых автомобилей, разработка месторождений калийных удобрений со строительством горно-обогатительных комплексов на Петриковском и Старобинском месторождениях, строительство завода по производству сульфатной беленой целлюлозы на базе ОАО "Светлогорский ЦКК", завода по производству металлического листа и белой жести на базе ООО "ММПЗ-групп", проектирование и строительство экспериментального многофункционального комплекса "Минск-Мир" и другое.
Деньги будут направлены на строительство первого участка третьей линии Минского метрополитена и объектов транспортной инфраструктуры — второй кольцевой автомобильной дороги вокруг Минска, автодороги М6 Минск — Гродно — граница Республики Польша.
Также в сфере транспорта намечены обновление подвижного состава и электрификация железнодорожных участков государственного объединения "Белорусская железная дорога", увеличение парка воздушных судов и строительство в национальном аэропорту Минск второй искусственной взлетно-посадочной полосы с объектами вспомогательного назначения, модернизация информационно-коммуникационной инфраструктуры с применением технологий мультисервисных сетей.
Прогнозируется рост доли внешних источников финансирования инвестиций в основной капитал с 13,2% в 2011—2015 годах до 20% в 2016—2020 годах.
"Притоку дополнительных финансовых средств в экономику будет способствовать также дальнейшее развитие сотрудничества с международными финансовыми организациями", — говорится в программе. Планируется нарастить годовой объем операций Всемирного банка в Беларуси до 300 млн долларов ежегодно, реализовать проекты, кредитуемые за счет ЕБРР, на сумму до 250 млн долларов США ежегодно. Кроме того, намечено сотрудничество с Европейским инвестиционным банком.
"Приоритетным источником модернизации экономики в текущей пятилетке являются прямые иностранные инвестиции", — подчеркивается в программном документе. Объем привлечения прямых иностранных инвестиций на чистой основе планируется рассматривать "как ключевой показатель эффективности работы" руководителей органов госуправления и облисполкомов.
"Комплексная реализация намеченных мер приведет к притоку как отечественных, так и иностранных инвестиций в соответствии с приоритетами страны и ее регионов. Для обеспечения потребности национальной экономики в инвестиционных ресурсах доля инвестиций в основной капитал будет поддерживаться на уровне экономической безопасности — не менее 25% к ВВП", — говорится в программе.
Марина Носова, БелаПАН.
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Правительство запланировало реализовать до 2020 года более 80 крупных инвестпроектов на 27 млрд долларов
Минск, 27 декабря. Власти Беларуси запланировали до 2020 года реализацию более 80 крупных инвестиционных проектов с объемом инвестиций свыше 27 млрд долларов США. Такие...
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