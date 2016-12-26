МИНСК, 27 дек – Sputnik. Основными препятствиями для развития белорусской экономики являются бюрократия и плохая структура управления, дефицит инвестиций, слабая диверсификация экспорта, чрезмерная господдержка предприятий и рост внешнего долга страны, говорится в Программе социально-экономического развития Беларуси на 2016-2020 годы.



© Sputnik Руслан Кривобок Условия работы СЭЗ с 1 января изменятся

Указ об утверждении Программы был подписан президентом в середине декабря и во вторник опубликован на Национальном правовом интернет-портале.

"В прошедшем пятилетии не решен ряд следующих структурных проблем, сдерживающих устойчивое и сбалансированное развитие", – говорится в материалах программы.

В числе таких проблем названы:

неоптимальная структура управления (дублирование функций, излишняя бюрократизация процесса принятия управленческих решений, совмещение у государственных органов функций регулятора и собственника, слабой стратегической ориентации развития отраслей экономики)

неразвитость институтов рыночного саморегулирования, включая роль бизнес-союзов и ассоциаций, высокая административная и контрольная нагрузка на бизнес, неопределенность и изменчивость условий его ведения, включая ценовую, тарифную, валютную политику, рост регулятивных рисков

низкая производительность труда и высокие издержки производства, обусловленные слабой инновационной активностью реального сектора экономики и сферы услуг

неэффективная система распределения финансовых ресурсов в экономике и высокие процентные ставки по нельготным кредитам в национальной валюте

"Гарантированная государственная поддержка отдельных секторов экономики и крупных организаций не стимулирует их к повышению эффективности использования вложенных средств. Директивное кредитование одних и дискриминация других субъектов хозяйствования в доступе к льготным кредитным ресурсам сдерживают развитие бизнеса в перспективных секторах экономики", — говорится в документе.

Также в числе проблем названы:

низкая отдача от инвестиций в основной капитал

закредитованность субъектов хозяйствования

низкий уровень привлечения инвестиций в акционерный капитал

высокая товарная и географическая концентрация экспорта, постепенная утрата экспортных рынков и зависимость от импорта

рост внешнего долга

малая роль частного сектора экономики

"На преодоление обозначенных проблем и ограничений экономического роста, реализацию комплекса мер по обеспечению выхода на качественно новый уровень и устойчивую траекторию сбалансированного социально-экономического развития страны будет направлена государственная политика в текущем пятилетии", – говорится в Программе.