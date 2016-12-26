﻿ Власти определили, что мешает успехам белорусской экономики. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Власти определили, что мешает успехам белорусской экономики

27.12.2016 13:51 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 27 дек – Sputnik. Основными препятствиями для развития белорусской экономики являются бюрократия и плохая структура управления, дефицит инвестиций, слабая диверсификация экспорта, чрезмерная господдержка предприятий и рост внешнего долга страны, говорится в Программе социально-экономического развития Беларуси на 2016-2020 годы.

Власти определили, что мешает успехам белорусской экономики
© Sputnik Руслан Кривобок
Условия работы СЭЗ с 1 января изменятся

Указ об утверждении Программы был подписан президентом в середине декабря и во вторник опубликован на Национальном правовом интернет-портале.

"В прошедшем пятилетии не решен ряд следующих структурных проблем, сдерживающих устойчивое и сбалансированное развитие", – говорится в материалах программы.

В числе таких проблем названы: 

  • неоптимальная структура управления (дублирование функций, излишняя бюрократизация процесса принятия управленческих решений, совмещение у государственных органов функций регулятора и собственника, слабой стратегической ориентации развития отраслей экономики)
  • неразвитость институтов рыночного саморегулирования, включая роль бизнес-союзов и ассоциаций, высокая административная и контрольная нагрузка на бизнес, неопределенность и изменчивость условий его ведения, включая ценовую, тарифную, валютную политику, рост регулятивных рисков
  • низкая производительность труда и высокие издержки производства, обусловленные слабой инновационной активностью реального сектора экономики и сферы услуг
  • неэффективная система распределения финансовых ресурсов в экономике и высокие процентные ставки по нельготным кредитам в национальной валюте

"Гарантированная государственная поддержка отдельных секторов экономики и крупных организаций не стимулирует их к повышению эффективности использования вложенных средств. Директивное кредитование одних и дискриминация других субъектов хозяйствования в доступе к льготным кредитным ресурсам сдерживают развитие бизнеса в перспективных секторах экономики", — говорится в документе.

Также в числе проблем названы: 

  • низкая отдача от инвестиций в основной капитал
  • закредитованность субъектов хозяйствования
  • низкий уровень привлечения инвестиций в акционерный капитал
  • высокая товарная и географическая концентрация экспорта, постепенная утрата экспортных рынков и зависимость от импорта
  • рост внешнего долга
  • малая роль частного сектора экономики

"На преодоление обозначенных проблем и ограничений экономического роста, реализацию комплекса мер по обеспечению выхода на качественно новый уровень и устойчивую траекторию сбалансированного социально-экономического развития страны будет направлена государственная политика в текущем пятилетии", – говорится в Программе.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 76
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По мнению Совмина, готовившего программу макроэкономического развития на 2016-2020 годы, основные препятствия – плохая структура управления, чрезмерная...

Комментарии

 
Новости дня
Новости экономики
 
Лукашенко поразила средняя зарплата в СЭЗ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.12.2016
Белорусская военная газета

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика