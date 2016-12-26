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Власти определили, что мешает успехам белорусской экономики
27.12.2016 13:51 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 27 дек – Sputnik. Основными препятствиями для развития белорусской экономики являются бюрократия и плохая структура управления, дефицит инвестиций, слабая диверсификация экспорта, чрезмерная господдержка предприятий и рост внешнего долга страны, говорится в Программе социально-экономического развития Беларуси на 2016-2020 годы.
© Sputnik Руслан Кривобок
Указ об утверждении Программы был подписан президентом в середине декабря и во вторник опубликован на Национальном правовом интернет-портале.
"В прошедшем пятилетии не решен ряд следующих структурных проблем, сдерживающих устойчивое и сбалансированное развитие", – говорится в материалах программы.
В числе таких проблем названы:
"Гарантированная государственная поддержка отдельных секторов экономики и крупных организаций не стимулирует их к повышению эффективности использования вложенных средств. Директивное кредитование одних и дискриминация других субъектов хозяйствования в доступе к льготным кредитным ресурсам сдерживают развитие бизнеса в перспективных секторах экономики", — говорится в документе.
Также в числе проблем названы:
"На преодоление обозначенных проблем и ограничений экономического роста, реализацию комплекса мер по обеспечению выхода на качественно новый уровень и устойчивую траекторию сбалансированного социально-экономического развития страны будет направлена государственная политика в текущем пятилетии", – говорится в Программе.
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