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Рост реальных располагаемых денежных доходов населения до 2020 года должен составить 9,5—11,6%
27.12.2016 14:04 — Новости Экономики | БелаПАН
Минск, 27 декабря. Рост реальных располагаемых денежных доходов населения в 2020 году по отношению к 2015 году планируется на 9,5—11,6%. Такие параметры заложены в программу социально-экономического развития на 2016—2020 годы, утвержденную указом президента № 466 от 15 декабря. Документ опубликован 27 декабря на Национальном правовом портале.
В указе говорится, что меры в области оплаты труда будут направлены "на последовательное повышение ее реального уровня, снижение разрыва между оплатой труда работников бюджетных организаций и средней заработной платой в экономике".
Повышение зарплаты работников бюджетных организаций до уровня не ниже 80% от средней заработной платы в экономике к 2020 году предусматривается обеспечить в том числе за счет оптимизации функций и численности занятых в бюджетной сфере.
Размер минимальной величины, используемой при исчислении ставок (окладов, должностных окладов) бюджетников, планируется поэтапно приближать к бюджету прожиточного минимума, в перспективе — к минимальному потребительскому бюджету.
Повышение социальной защищенности работников планируется обеспечить за счет ежегодного установления размера минимальной заработной платы на уровне минимального потребительского бюджета в среднем на одного члена семьи из четырех человек.
Как сообщалось ранее, реальные располагаемые денежные доходы жителей Беларуси (за вычетом налогов, сборов и взносов, с учетом инфляции) за январь—октябрь 2016 года снизились на 7,3% по сравнению с аналогичным прошлогодним показателем, сообщил Белстат. Это самое значительное падение за последние 22 месяца. В целом доходы населения падают с 2015 года. Что касается 2016 года, то в январе снижение составило 5,4% к январю 2015 года, в январе—феврале — 6,4%, январе—марте — 6,5%, январе—апреле — 6,8%, январе—мае, январе—июне и январе—июле — 7%, январе—августе — 7,1%, январе—сентябре — 7,2%.
Между тем Минэкономики ранее ожидало, что реальные располагаемые денежные доходы населения в первом квартале 2016 года снизятся на 1,5% к соответствующему периоду 2015 года, в первом полугодии будут на прошлогоднем уровне, а по итогам девяти месяцев — вырастут на 0,1%, по итогам года — на 0,5%.
Марина Носова, БелаПАН.
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Минск, 27 декабря. Рост реальных располагаемых денежных доходов населения в 2020 году по отношению к 2015 году планируется на 9,5—11,6%. Такие параметры заложены в...
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