МИНСК, 27 дек — Sputnik. В Беларуси к 2018 году планируется поэтапно отменить обязательную продажу субъектами хозяйствования части валютной выручки на Белорусской валютно-фондовой бирже.



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Такое положение закреплено в Программе социально-экономического развития Беларуси на 2016-2020 годы, которая была подготовлена правительством и утверждена президентом в середине декабря. Во вторник документ официально опубликован на Национальном правовом интернет-портале.

"К 2018 году планируется поэтапная отмена обязательной продажи, а в 2018 году — отмена целевой покупки иностранной валюты", — говорится в документе.

Власти также рассчитывают к концу 2018 года завершить работу по дедолларизации экономики. В частности, планируется исключить использование валюты в расчетах на территории страны. Цены, ставки пошлин и иные платежи будут формироваться только в белорусских рублях.

С 2020 года будут сняты ограничения на открытие счетов в иностранных банках.

"Планируется использовать гибкий механизм формирования обменного курса национальной валюты при минимизации участия Национального банка на валютном рынке в рамках ориентации на динамику стоимости корзины иностранных валют. Достижение ценовой стабильности, а также наращивание золотовалютных резервов государства до безопасного уровня позволит обеспечить поддержание устойчивой ситуации на валютном рынке", — говорится в документе.

Нацбанк будет продолжать использовать режим монетарного таргетирования в своей денежно-кредитной политике.



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"В среднесрочной перспективе при создании необходимых условий предусматривается переход к режиму инфляционного таргетирования", — отмечается в Программе. К концу 2020 года инфляция должна составлять в годовом выражении не более 5%, это является основной целью работы Нацбанка и правительства.

Как ранее сообщал Sputnik, в Беларуси в сентябре доля обязательной продажи валютной выручки была снижена с 30% до 20%. Ранее в Нацбанке заявляли, что рассматривают варианты понижения объема обязательной продажи части валютной выручки субъектами хозяйствования на бирже вплоть до ее отмены. Отмена обязательной продажи валютной выручки субъектами хозяйствования также является одним из обязательств Беларуси в рамках ее партнерства в ЕАЭС.