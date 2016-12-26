МИНСК, 27 дек – Sputnik. Власти обещают гражданам Беларуси рост реальных располагаемых денежных доходов в 2016–2020 годах на 9,5–11,6%.

Данная норма закреплена Программой социально-экономического развития Беларуси на 2016-2020 годы, которая утверждена указом президента в середине декабря и во вторник опубликована на Национальном правовом интернет-портале.

В программе отмечается, что главной целью работы на ближайшие пять лет власти видят повышение качества жизни населения на основе роста конкурентоспособности экономики, привлечения инвестиций и инновационного развития.

Приоритетами будут инвестиции, занятость, экспорт, информатизация, молодежь. У каждой белорусской семьи будет возможность построить свой дом или квартиру, также говорится в программе.

Кроме того, там указывается, что ожидаемая продолжительность жизни при рождении вырастет до 75,3 года.

Реальные денежные доходы – это все денежные доходы за вычетом налогов, сборов и взносов, скорректированные на инфляцию в стране. По данным Белстата, за январь-октябрь они снизились на 7,3%, хотя правительство обещало рост реальных доходов на полпроцента в этом году к 2015-му. В 2015 году реальные доходы населения снизились на 5,9% к предыдущему.