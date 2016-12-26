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Доходы белорусов за 5 лет вырастут почти на 12%

27.12.2016 14:35 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 27 дек – Sputnik. Власти обещают гражданам Беларуси рост реальных располагаемых денежных доходов в 2016–2020 годах на 9,5–11,6%.

Доходы белорусов за 5 лет вырастут почти на 12%
© Sputnik/
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Данная норма закреплена Программой социально-экономического развития Беларуси на 2016-2020 годы, которая утверждена указом президента в середине декабря и во вторник опубликована на Национальном правовом интернет-портале. 

В программе отмечается, что главной целью работы на ближайшие пять лет власти видят повышение качества жизни населения на основе роста конкурентоспособности экономики, привлечения инвестиций и инновационного развития. 

Приоритетами будут инвестиции, занятость, экспорт, информатизация, молодежь. У каждой белорусской семьи будет возможность построить свой дом или квартиру, также говорится в программе.

Кроме того, там указывается, что ожидаемая продолжительность жизни при рождении вырастет до 75,3 года. 

Реальные денежные доходы – это все денежные доходы за вычетом налогов, сборов и взносов, скорректированные на инфляцию в стране. По данным Белстата, за январь-октябрь они снизились на 7,3%, хотя правительство обещало рост реальных доходов на полпроцента в этом году к 2015-му. В 2015 году реальные доходы населения снизились на 5,9% к предыдущему.

 
Теги: Минск
 
 
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Власти обещают, что каждая белорусская семья сможет построить свой дом или квартиру, а средняя продолжительность жизни вырастет до 75,3 года.

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