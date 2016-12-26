МИНСК, 27 дек – Sputnik. Беларусь до 2020 года планирует стать членом Всемирной торговой организации (ВТО), говорится в Программе социально-экономического развития страны на 2016-2020 годы, которая была утверждена президентом Александром Лукашенко в середине декабря.

Беларусь начала процесс вступления в ВТО в 1993 году. В 2015-м процесс активизировался, а в 2016 году, после снятия с республики санкций ЕС, многие страны заявили о том, что ждут Беларусь в ВТО и выступили с инициативой возобновления переговоров.

"Планируется подготовка проекта итогового доклада, устанавливающего пакет обязательств Белоруссии в качестве члена ВТО. Вступление в текущем пятилетии страны в ВТО на условиях, учитывающих национальные интересы, будет способствовать углублению интеграции Белоруссии в многостороннюю торговую систему, расширению внешнеторговых связей страны с членами ВТО, развитию экспорта", – говорится в документе.

В программе также отмечается, что Беларусь будет работать над переориентацией товарных потоков на новые перспективные рынки при сохранении позиций на традиционных рынках. Однако при этом ожидается сохранение доли поставок белорусской продукции на рынок РФ, поскольку это приносит максимальную экономическую эффективность.

Стратегия диверсификации внешних рынков основывается на развитии сотрудничества с государствами, с которыми существуют договоренности или контакты на высоком политическом уровне: страны Латинской Америки, Восточной и Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и Африки, а также Китай и Индия.

"Приоритетом на европейском векторе является интенсификация партнерства со странами Евросоюза в сферах торговли и высокотехнологичных инвестиций, транспорта, транзита, трансграничного и регионального сотрудничества, упрощения визового режима, охраны окружающей среды. Одна из ключевых задач на перспективу – полная нормализация отношений и выход на заключение базового соглашения о партнерстве и сотрудничестве между Беларусью и Европейским союзом", – говорится в программе.

За пять лет Минск рассчитывает равномерно распределить свои товарные потоки на рынках ЕС, ЕАЭС и странах "дальней дуги".