На Белорусской АЭС утверждают, что касание корпуса об опору контактной сети оказалось "незначительным".

говорится на сайте БелАЭС. 26 декабря во время выполнения маневровых операций на станции Славное Белорусской железной дороги произошло в негабаритном месте незначительное касание защитного металлического транспортного кожуха перевозимого сверхнегабаритного груза (корпуса реактора для Белорусской АЭС) об опору контактной сети. Повреждений на корпусе реактора не выявлено. Нарушения графика движения поездов не было. Груз далее следует по установленному расписанию,БелАЭС.

Это не первое чрезвычайное происшествие с корпусом реактора на Белорусской АЭС.

обрушение корпуса реактора с высоты 2-4 метров. Информацию о ЧП просочилась наружу спустя две недели, когда Минэнерго Беларуси признал факт "нештатной ситуации". 10 июля на Белорусской АЭС произошлос высоты 2-4 метров. Информацию о ЧП просочилась наружу спустя две недели, когда Минэнерго Беларуси признал факт "нештатной ситуации".

возможной замене реактора , с которым случилось ЧП, хотя и опровергает его повреждения. И только в конце июля генподрядчик строительства Белорусской АЭС - корпорация «Росатом» заговорила о, с которым случилось ЧП, хотя и опровергает его повреждения.

В итоге Минск принял решение заменить поврежденный корпус реатора.

отгружен из российского города Волгодонска, который обещали доставить на БелАЭС до конца 2016 года. В конце октября новый корпус реактора для Белорусской АЭСиз российского города Волгодонска, который обещали доставить на БелАЭС до конца 2016 года.