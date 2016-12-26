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Неудачи БелАЭС: второй корпус реактора пострадал при перевозке?
27.12.2016 14:10 — Новости Экономики | БДГ
На Белорусской АЭС утверждают, что касание корпуса об опору контактной сети оказалось "незначительным".
26 декабря во время выполнения маневровых операций на станции Славное Белорусской железной дороги произошло в негабаритном месте незначительное касание защитного металлического транспортного кожуха перевозимого сверхнегабаритного груза (корпуса реактора для Белорусской АЭС) об опору контактной сети. Повреждений на корпусе реактора не выявлено. Нарушения графика движения поездов не было. Груз далее следует по установленному расписанию,
Это не первое чрезвычайное происшествие с корпусом реактора на Белорусской АЭС.
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Белорусская АЭС возводится в Гродненской области, примерно в 20 км от Островца, по проекту российской компании "Атомстройэкспорт". Генеральным проектировщиком и подрядчиком выступает российская компания ОАО "НИАЭП" – ЗАО "АСЭ". Станция будет состоять из двух энергоблоков суммарной мощностью до 2.400 МВт. Ввод в эксплуатацию первого блока запланирован к 2018 году, второго – к июлю 2020.
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На Белорусской АЭС утверждают, что касание корпуса об опору контактной сети оказалось "незначительным".
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