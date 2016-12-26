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Неудачи БелАЭС: второй корпус реактора пострадал при перевозке?

27.12.2016 14:10 — Новости Экономики | БДГ  
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На Белорусской АЭС утверждают, что касание корпуса об опору контактной сети оказалось "незначительным".
 
26 декабря во время выполнения маневровых операций на станции Славное Белорусской железной дороги произошло в негабаритном месте незначительное касание защитного металлического транспортного кожуха перевозимого сверхнегабаритного груза (корпуса реактора для Белорусской АЭС) об опору контактной сети. Повреждений на корпусе реактора не выявлено. Нарушения графика движения поездов не было. Груз далее следует по установленному расписанию, говорится на сайте БелАЭС.
 
Это не первое чрезвычайное происшествие с корпусом реактора на Белорусской АЭС.
 
10 июля на Белорусской АЭС произошло обрушение корпуса реактора с высоты 2-4 метров. Информацию о ЧП просочилась наружу спустя две недели, когда Минэнерго Беларуси признал факт "нештатной ситуации".
 
И только в конце июля генподрядчик строительства Белорусской АЭС - корпорация «Росатом» заговорила о возможной замене реактора, с которым случилось ЧП, хотя и опровергает его повреждения. 
 
В итоге Минск принял решение заменить поврежденный корпус реатора.
 
В конце октября новый корпус реактора для Белорусской АЭС отгружен из российского города Волгодонска, который обещали доставить на БелАЭС до конца 2016 года.
 
Белорусская антиядерная кампания потребовала прекратить строительство, а литовские христианские демократы собрали 65 тысяч подписей за прекращение строительства БелАЭС.
 
Белорусская АЭС возводится в Гродненской области, примерно в 20 км от Островца, по проекту российской компании "Атомстройэкспорт". Генеральным проектировщиком и подрядчиком выступает российская компания ОАО "НИАЭП" – ЗАО "АСЭ". Станция будет состоять из двух энергоблоков суммарной мощностью до 2.400 МВт. Ввод в эксплуатацию первого блока запланирован к 2018 году, второго – к июлю 2020.

 

 
Теги: Минск
 
 
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