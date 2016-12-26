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"Минималка" в Беларуси с 1 января вырастет
27.12.2016 14:55 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 27 дек – Sputnik. Новый размер минимальной заработной платы будет применяться в Беларуси с 1 января, сообщили Sputnik во вторник в пресс-службе Совета министров.
© Sputnik / Виктор Толочко
Такое решение закреплено в постановлении Совмина №1080, принятом 27 декабря.
"Правительство установило месячную минимальную заработную плату в размере 265 рублей", – сказали Совете министров.
Минимальная заработная плата (МЗП) это нижняя граница оплаты труда работников, ее размер устанавливается правительством. Работодатели не имеют права платить своим работникам меньше установленного норматива. Сейчас размер МЗП составляет с учетом индексации 239 рублей.
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