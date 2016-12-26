МИНСК, 27 дек – Sputnik. Новый размер минимальной заработной платы будет применяться в Беларуси с 1 января, сообщили Sputnik во вторник в пресс-службе Совета министров.



© Sputnik / Виктор Толочко "Минималку" и пособие по безработице за ноябрь проиндексируют

Такое решение закреплено в постановлении Совмина №1080, принятом 27 декабря.

"Правительство установило месячную минимальную заработную плату в размере 265 рублей", – сказали Совете министров.

Минимальная заработная плата (МЗП) это нижняя граница оплаты труда работников, ее размер устанавливается правительством. Работодатели не имеют права платить своим работникам меньше установленного норматива. Сейчас размер МЗП составляет с учетом индексации 239 рублей.