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По планам правительства стоимость квадратного метра жилья к 2020 году должна будет равняться средней зарплате
27.12.2016 14:54 — Новости Экономики | БелаПАН
Минск, 27 декабря. Стоимость строительства квадратного метра жилья к 2020 году должна будет соответствовать средней заработной плате по стране. Такие параметры заложены в программу социально-экономического развития на 2016—2020 годы, утвержденную указом президента № 466 от 15 декабря. Документ опубликован 27 декабря на Национальном правовом портале.
Документ отмечает, что главным критерием роста эффективности строительства является снижение затрат на строительство объектов на всем протяжении инвестиционно-строительного цикла.
В 2018 году планируется создать единую систему экспертных органов по проведению госэкспертизы строительных проектов на объединенной методологической основе по принципу "одно окно". Доля использования отечественных сырья и материалов в строительстве к 2020 году увеличится до 85%.
При проектировании планируются разработка и внедрение энергосберегающих инженерных систем жилых домов, а также систем с использованием электроэнергии для отопления и горячего водоснабжения.
"Реализация данных мер позволит сдерживать стоимость квадратного метра жилья, которая в 2020 году будет соответствовать средней заработной плате по стране и станет ключевым показателем роста эффективности работы строительного комплекса", — отмечается в документе.
Основным направлением строительства жилья в текущей пятилетке станет развитие индивидуального жилищного строительства. "С учетом устойчивой тенденции роста интереса граждан к проживанию в индивидуальных жилых домах объемы строительства такого жилья будут увеличены и его доля будет доведена до 40% к 2020 году в общем объеме вводимого жилья", — говорится в программе.
Строительство жилья для граждан, имеющих право на государственную поддержку, планируется осуществлять по экономичным проектам типовых потребительских качеств с выходом к 2020 году на 100-процентное энергоэффективное исполнение многоквартирных жилых домов.
Арендное жилье предусматривается возводить как за счет средств республиканского и местных бюджетов, так и с привлечением частных инвестиций на условиях государственно-частного партнерства.
Финансовые средства, которые граждане будут использовать на приобретение и строительство жилья, планируется освободить от декларирования и налоговых претензий. Соответствующие нормы будут закреплены в законодательстве в 2017 году.
За пятилетие намечено построить 18 млн квадратных метров жилых помещений, в том числе 1,55 млн кв. метров для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий и имеющих право на государственную поддержку. Обеспеченность населения жильем в расчете на одного жителя увеличится с 26,5 кв. метров в 2015 году до 27,3 кв. метра в 2020 году.
Как сообщал БелаПАН, среднерыночные цены на новостройки в Минске сегодня составляют: 905—990 долларов за 1 кв. м в классе "Эконом", 1.030—1.190 — "Стандарт", 1.210—1.290 — "Комфорт", 1.610—1.645 — "Престиж". Средняя зарплата в долларовом эквиваленте — порядка 360.
Марина Носова, БелаПАН.
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По планам правительства стоимость квадратного метра жилья к 2020 году должна будет равняться средней зарплате
Минск, 27 декабря. Стоимость строительства квадратного метра жилья к 2020 году должна будет соответствовать средней заработной плате по стране. Такие параметры...
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