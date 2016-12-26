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Глава МИД Польши: В наших переговорах с Беларусью мы выступаем от имени Европы

27.12.2016 14:59 — Новости Экономики | Tut.by  
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Варшава получает «сигналы, что у белорусской стороны есть необходимость в расширении пространства для политического маневра, возможности выбора и укрепления суверенитета». Об этом заявил министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковски в интервью изданию «Польский дипломатический обзор».

Министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковски назвал улучшение отношений с официальным Минском одним из основных успехов польской внешней политики.

«Мы сделали выводы из украинской ситуации, — рассказал он. — Украинцы вышли на улицу, чтобы протестовать против отказа от проевропейского курса президента Виктора Януковича. Но политика — это искусство выбора между разными вариантами. Отсутствие выбора ведет к утрате независимости. Мы выступаем за суверенитет Беларуси, как и за суверенитет и территориальную целостность Украины».

Он также сообщил, что Варшава получает «сигналы, что у белорусской стороны есть необходимость в расширении пространства для политического маневра, возможности выбора и укрепления суверенитета».

По его словам, Польша предоставляет Беларуси такую возможность.

«Мы действуем совместно с главой Службы внешних действий ЕС Федерикой Могерини. В наших переговорах с Беларусью мы выступаем от имени Европы. Когда белорусская сторона будет заинтересована в развитии такого диалога, мы вместе будем решать, как построить этот европейский путь. Мы не собираемся действовать против кого-то, мы работаем для общего блага».

Напомним, отношения Беларуси и Польши значительно улучшились за последнее время. В марте этого года в Беларусь с визитом прибыл глава иностранных дел Польши Витольд Ващиковский, который встретился не только со своим белорусским коллегой Владимиром Макеем, но и с президентом Беларуси Александром Лукашенко. В октябре Польшу посетил глава МИД Беларуси Владимир Макей.

 
 
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По его словам, Польша предоставляет Беларуси такую возможность.

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