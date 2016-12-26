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Лукашенко поручил пересмотреть и усилить работу Совета по развитию предпринимательства

27.12.2016 15:18 — Новости Экономики | БелаПАН  
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Минск, 27 декабря. Александр Лукашенко поручил "пересмотреть и усилить" работу Совета по развитию предпринимательства. Об этом по итогам прошедшего 27 декабря совещания на тему функционирования и развития свободных экономических зон сообщила журналистам пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт.

"Президент актуализировал эту тему и обратил внимание, что вопросы, подобные сегодняшнему или касающиеся нормативов в разных сферах (установленных для бизнеса и предприятий), что обсуждается в последнее время, в том числе должны проходить через этот совет. Дано поручение пересмотреть, а главное — усилить работу совета", — цитирует Эйсмонт государственное агентство БелТА.

По ее словам, совет призван эффективно работать над общими вопросами в сфере бизнеса и вырабатывать соответствующие согласованные решения, генерировать новые идеи.

Совет по развитию предпринимательства был создан указом президента 13 июля 1999 года и является консультативным органом, осуществляет свою деятельность на общественных началах, его решения носят рекомендательный характер. Но проекты правовых актов, которые касаются вопросов стимулирования и развития предпринимательской деятельности, до внесения в Администрацию президента подлежат согласованию с советом.

Руководителем совета является председатель наблюдательного совета ОАО "БПС-Сбербанк", экс-глава Нацбанка Петр Прокопович, его заместителем — генеральный директор совместного общества с ограниченной ответственностью "Хенкель Баутехник" Сергей Новицкий. В состав входят руководители бизнес-союзов, известные бизнесмены.
Марина Носова, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 27 декабря. Александр Лукашенко поручил "пересмотреть и усилить" работу Совета по развитию предпринимательства. Об этом по итогам прошедшего 27 декабря...

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