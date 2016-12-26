Резидентам свободных экономических зон в Беларуси за счет налоговых преференций компенсируют большую часть потерь от отмены в ЕАЭС с 1 января 2017 года таможенных льгот . Об этом по итогам прошедшего у главы государства совещания по вопросам функционирования и развития СЭЗ рассказал журналистам министр экономики Беларуси Владимир Зиновский.

По словам министра, данные компенсационные меры аналогичны тем, которые уже приняты у партнеров по интеграционному объединению. «Налоговые преференции компенсируют потери от отмены таможенных льгот примерно на 60%», — уточнил Владимир Зиновский.

Среди мер, которые были рассмотрены на совещании, — послабления по уплате НДС, арендной плате за земельные участки, продление срока окончания деятельности белорусских СЭЗ, снижение порогового объема инвестиций при регистрации новых резидентов. Предусмотрено также расширение границ свободных экономических зон «Брест», «Гродноинвест» и «Витебск».

«Все было поддержано в интересах развития наших предприятий, но в рамках законодательства, которое сегодня действует в ЕАЭС, — сказал министр. — Мы должны работать в равных условиях с нашими партнерами по ЕАЭС. Если наши коллеги поддерживают резидентов СЭЗ, мы должны выравнивать такие условия».

Владимир Зиновский также отметил, что в нынешних условиях предприятия — резиденты СЭЗ работают с хорошей результативностью и нацелены на экспорт своей продукции. Так, положительное сальдо внешней торговли этих предприятий за январь-сентябрь 2016 года составило $ 742,3 млн.

В свою очередь председатель совета директоров предприятия «Санта-Бремор» (резидент СЭЗ «Брест») Александр Мошенский отметил, что в работе бизнеса очень важна стабильность. «Не секрет, что „Санта-Бремор“ — это успешное предприятие. Но могу сказать, что определяющую роль в этом сыграло и государство. Тем, что 20 лет назад оно установило правила работы в СЭЗ, что позволило в том числе стать конкурентоспособными на рынке таможенного пространства, наладить экспорт за его пределы. Были созданы условия для последующего реинвестирования прибыли на территории Беларуси», — сказал он.

«Сегодня, как мне кажется, и Президент, и правительство создали максимально льготные условия для работы в существующем режиме ЕАЭС», — добавил Александр Мошенский.