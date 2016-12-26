Замглавы ЛДПБ Олег Гайдукевич раскритиковал институт идеологии, БРСМ и «Белую Русь» и объяснил, почему хочет изменить Конституцию и ввести закон о белорусской нации.

Об изменении Конституции

Гайдукевич положительно отозвался о прошедших выборах в Палату представителей. Политик считает, что наша страна стала другой — поменялась коммуникация с органами власти. Он отметил, что один из членов партии, Анатолий Хищенко, стал депутатом («но хотелось больше»). Сам Гайдукевич также участвовал в избирательной кампании, но собрал 19% , чего оказалось недостаточно.

Чтобы избежать в дальнейшем ситуаций, когда кандидат собирает большой процент, но не получает мандат депутата, ЛДПБ предложила ввести смешанную систему выборов (половина депутатов избирается напрямую, половина — по партийным спискам). Партия готова инициировать референдум по изменению Конституции : помимо внедрения смешанной системы, она выступает за продление президентского и депутатского сроков.

Сбором подписей для проведения референдума партия не планирует заниматься, рассчитывая на соответствующее решение президента и обеих палат парламента.

ЛДПБ также считает, что необходимо прекратить финансирование БРСМ и Белой Руси, а должности заместителей по идеологии расформировать.

— Что делает председатель районной организации Белой Руси? Сидит в кабинете и получает зарплату. То же самое было в СССР, но никто из этих людей не вышел на улицу защищать страну от развала. Поэтому всех разогнать и забрать деньги, — заключил политик.

О здоровом национализме

Также Гайдукевич рассказал о второй инициативе — внедрить закон о белорусской нации.

— Мы хотим закрепиться как правоцентристская партия и будем пропагандировать здоровый национализм — нам нужно поддерживать все белорусское, включая продукты, одежду и промышленность, — пояснил политик.

По его мнению, этот закон обобщит все, что сделано за годы независимости.

Гайдукевич пообещал поддерживать инициативы депутата Елены Анисим по поддержке белорусского языка («но за исключением перехода на один государственный»).

Во внешней политике ЛДПБ традиционно пропагандирует евразийскую интеграцию. Но Гайдукевич рассказал о ее проблемах.

— Некрасиво, когда союзник начинает считать мелочи, — уверен политик.

По его мнению, Россия не должна ограничивать импорт белорусских продуктов. В частности, молочки.

— Также там есть странные ребята с имперскими замашками. Я всегда отвечаю им — у себя порядок наведите: за московской кольцевой мусор не убирают, зарплаты не платят, дома разваливаются, бардак и нищета, — продолжил Гайдукевич.

Политик видит проблемы и с белорусской стороны:

— Мы совсем не умеем торговать. Россияне привозят на переговоры группу экспертов, бизнесменов. Они знают свое дело, лазейки. От нас участвуют министр, его заместитель и чиновники. Их облапошивают и через полгода они приходят к президенту и говорят, что опять не выгодно.