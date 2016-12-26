В инвестпрограмму Витебской области на 2017 год включили только самые ожидаемые и социально значимые объекты, сообщил на внеочередной сессии облсовета депутатов председатель комитета по архитектуре и строительству облисполкома Игорь Исаченко.

Главное внимание в инвестпрограмме уделено увеличению объемов жилищного строительства и обеспечению новых микрорайонов необходимой инфраструктурой. «На строительство, реконструкцию и проектирование объектов коммунальной собственности программа предусматривает свыше 62,75 млн рублей из областного бюджета и республиканских субвенций. Из них более 37,41 млн рублей — целевые средства», — отметил Игорь Исаченко.

Свыше 7,76 млн рублей предусмотрено на строительство завода по производству металлического листа и белой жести в Миорах и спального корпуса детского реабилитационного комплекса «Жемчужина». Более 7,6 млн выделены сфере ЖКХ и жилищного строительства (в том числе 1 млн по программе «Чистая вода», госпрограмме «Комфортное жилье и благоприятная среда на 2016−2020 годы»).

3,15 млн рублей пойдут на строительство дошкольных учреждений и средних школ в Витебске, Орше, Глубоком; 2,89 млн — на поликлинику в витебском микрорайоне Юг-7; 2,55 млн — на завершение строительства физкультурно-оздоровительных комплексов в Ушачах и Городке, проектирование и строительство зала для батутистов в Витебске.

Потребность в средствах для финансирования всех объектов инвестпрограммы составляет порядка 800 млн рублей. Из них только для завершения переходящих объектов коммунальной формы собственности, финансированных ранее по областной инвестпрограмме, нужно около 600 млн рублей.