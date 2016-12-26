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Президент отправил главу Госпогранкомитета в отставку

27.12.2016 17:33 — Новости Экономики | Tut.by  
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Леонид Мальцев освобожден от должности председателя Государственного пограничного комитета. Об этом сообщает пресс-служба президента.


Фото: photo.bymedia.net

Как следует из президентского указа, Мальцев уволен с военной службы в отставку по возрасту с правом ношения военной формы одежды и знаков различия. Соответствующий указ Александр Лукашенко подписал 27 декабря

 
 
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Соответствующий указ Лукашенко подписал 27 декабря.

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