Леонид Мальцев освобожден от должности председателя Государственного пограничного комитета. Об этом сообщает пресс-служба президента.



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Как следует из президентского указа, Мальцев уволен с военной службы в отставку по возрасту с правом ношения военной формы одежды и знаков различия. Соответствующий указ Александр Лукашенко подписал 27 декабря