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Президент отправил главу Госпогранкомитета в отставку
27.12.2016 17:33 — Новости Экономики | Tut.by
Леонид Мальцев освобожден от должности председателя Государственного пограничного комитета. Об этом сообщает пресс-служба президента.
Как следует из президентского указа, Мальцев уволен с военной службы в отставку по возрасту с правом ношения военной формы одежды и знаков различия. Соответствующий указ Александр Лукашенко подписал 27 декабря
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Соответствующий указ Лукашенко подписал 27 декабря.
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