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В Беларуси отменят обязательную продажу валютной выручки
27.12.2016 18:07 — Новости Экономики | БДГ
Обязательная продажа валютной выручки экспортерами, составляющая сегодня 20%, будет отменена в Беларуси к 2018 году.
Такие изменения предусматривает «Программа социально-экономического развития Республики Беларусь на 2016-2020 годы», утвержденная президентским указом № 466.
К 2018 году году, по планам властей, должна быть завершена дедолларизация экономики, в результате чего использование иностранной валюты на территории страны будет исключено в расчетах – цены будут формироваться только в национальных рублях.
В документе указано также, что с 2020 года будут отменены ограничения на открытие счетов в иностранных банках.
Власти планируют инфляцию в размере 5 процентов к концу 2020 года, что становится главной целью Нацбанка и правительства.
Отмена обязательной продажи валютной выручки субъектами хозяйствования является одним из обязательств Беларуси в рамках ее партнерства в ЕАЭС.
Нацбанк намерен продолжать использование в своей денежно-кредитной политике режима монетарного таргетирования.
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Обязательная продажа валютной выручки экспортерами, составляющая сегодня 20%, будет отменена в Беларуси к 2018 году.
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