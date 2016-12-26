﻿ В Беларуси отменят обязательную продажу валютной выручки. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

В Беларуси отменят обязательную продажу валютной выручки

27.12.2016 18:07 — Новости Экономики | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Обязательная продажа валютной выручки экспортерами, составляющая сегодня 20%, будет отменена в Беларуси к 2018 году.

Такие изменения предусматривает «Программа социально-экономического развития Республики Беларусь на 2016-2020 годы», утвержденная президентским указом № 466.

К 2018 году году, по планам властей, должна быть завершена дедолларизация экономики, в результате чего использование иностранной валюты на территории страны будет исключено в расчетах – цены будут формироваться только в национальных рублях.

В документе указано также, что с 2020 года будут отменены ограничения на открытие счетов в иностранных банках.

Власти планируют инфляцию в размере 5 процентов к концу 2020 года, что становится главной целью Нацбанка и правительства.

Отмена обязательной продажи валютной выручки субъектами хозяйствования является одним из обязательств Беларуси в рамках ее партнерства в ЕАЭС.   

Нацбанк намерен продолжать использование в своей денежно-кредитной политике режима монетарного таргетирования. 

 
Теги: Курсы валют
 
 
Ссылка на источник 63
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Обязательная продажа валютной выручки экспортерами, составляющая сегодня 20%, будет отменена в Беларуси к 2018 году.

Комментарии

 
Новости дня
Новости экономики
 
Президент отправил главу Госпогранкомитета в отставку
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.12.2016
Белорусская военная газета

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика