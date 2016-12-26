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Колхозов в Беларуси не останется после 31 мая – только КУП и ОАО

27.12.2016 18:10 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 27 дек – Sputnik. Сельскохозяйственных производственных кооперативов не останется в Беларуси после 31 мая 2017 года – все они будут преобразованы в предприятия других форм собственности, сообщили Sputnik в пресс-службе белорусского президента.

Колхозов в Беларуси не останется после 31 мая – только КУП и ОАО
© Sputnik Егор Еремов
Лукашенко велел дать колхозам свободу и не лезть в вопросы крестьян

Президент Александр Лукашенко 27 декабря подписал указ, который вносит изменения в указ от 17 июля 2014 года № 349 "О реорганизации колхозов (сельскохозяйственных производственных кооперативов)".

"В соответствии с документом работы по преобразованию сельскохозяйственных производственных кооперативов в хозяйственные общества или коммунальные унитарные предприятия должны быть завершены до 31 мая 2017 года", – говорится в сообщении.

Указ был подготовлен по итогам его рассмотрения главой государства в ноябре текущего года. Тогда Лукашенко поручил привести в цивилизованную юридическую форму взаимодействие государства с сельскохозяйственными производственными кооперативами. Но при этом президент отметил, что крестьянам не нужно мешать работать и лезьте в их вопросы с модернизацией субъектов АПК.

 
Теги: Минск
 
 
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Указ был подготовлен по итогам его рассмотрения главой государства в ноябре текущего года. Тогда Лукашенко поручил привести в цивилизованную юридическую форму...

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