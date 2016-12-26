МИНСК, 27 дек – Sputnik. Сельскохозяйственных производственных кооперативов не останется в Беларуси после 31 мая 2017 года – все они будут преобразованы в предприятия других форм собственности, сообщили Sputnik в пресс-службе белорусского президента.



© Sputnik Егор Еремов Лукашенко велел дать колхозам свободу и не лезть в вопросы крестьян

Президент Александр Лукашенко 27 декабря подписал указ, который вносит изменения в указ от 17 июля 2014 года № 349 "О реорганизации колхозов (сельскохозяйственных производственных кооперативов)".

"В соответствии с документом работы по преобразованию сельскохозяйственных производственных кооперативов в хозяйственные общества или коммунальные унитарные предприятия должны быть завершены до 31 мая 2017 года", – говорится в сообщении.

Указ был подготовлен по итогам его рассмотрения главой государства в ноябре текущего года. Тогда Лукашенко поручил привести в цивилизованную юридическую форму взаимодействие государства с сельскохозяйственными производственными кооперативами. Но при этом президент отметил, что крестьянам не нужно мешать работать и лезьте в их вопросы с модернизацией субъектов АПК.