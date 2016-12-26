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"У нас нет складских запасов". Гендиректор МТЗ рассказал об итогах года и зарплатных планах

27.12.2016 20:38 — Новости Экономики | Tut.by  
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Во вторник, 27 декабря, стало известно, что с 2017 года МТЗ повышает оклады работников на 15%. О других планах предприятия и состоянии дел сегодня, журналистам рассказал гендиректор завода Федор Домотенко. Мы узнали, во сколько стран поставлялись тракторы в этому году, какой уже есть заказ на 2017-й и как руководитель комментирует задержание КГБ своих работников.


Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

Домотенко говорит, что сегодня МТЗ уже повторил прошлогодний объем выпуска.

— Дни, которые мы будем работать до Нового года, мы будем работать сверх плана. Как раньше говорили, как сделать план знает директор, а как сделать сверхплан — знает начальник.

В 2016 году продукцию завода продавали в 60 стран и на сегодняшний день у завода «нет складских запасов», говорит гендиректор.

— Если в августе 2014 года на на рынке России (на складах. — TUT.BY) у нас было 8 тысяч тракторов, то сегодня это всего 1021 трактор.

Среднюю же зарплату на заводе Домотенко не раскрыл. Сказал, что предприятие входит по этому показателю в топ-15 по Минску. Со следующего же года на МТЗ на 15% повышают тарифные ставки. Портфель заказов на 2017-й тоже почти сформирован, говорит гендиректор.

— Сегодня у нас есть заказы на 500 единиц, которые уже предоплачены. В январе мы сделаем небольшие каникулы с 1 по 9 число, но подготовительное, металлургическое, сварочно-заготовительное производство будет работать, чтобы завод 9 числа начал работать в полную силу для исполнения этих контрактов.

Напоследок просим гендиректора МТЗ прокомментировать недавнее задержание Комитетом госбезопасности его заместителя и нескольких сотрудников завода.

— До суда мы не можем делать никаких выводов. Будет суд, он все решит.

Может быть, что-то можете сказать в оправдание своих работников?

— Я не считаю их пока виноватыми. Суд решит, тогда и будем рассматривать этот вопрос и можно будет давать какие-то комментарии.

 
Теги: Минск
 
 
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Мы узнали, во сколько стран поставлялись тракторы и как гендиректор комментирует задержание КГБ своих работников.

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