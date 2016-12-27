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Чистый убыток нерентабельных промышленных организаций Беларуси снизился почти вдвое
27.12.2016 21:29 — Новости Экономики | БелаПАН
Минск, 27 декабря. В январе—октябре 2016 года чистый убыток нерентабельных промышленных организаций Беларуси составил 744,3 млн рублей — на 46% меньше, чем за такой же период 2015 года, сообщил Белстат. Чистый убыток на одну убыточную организацию снизился на 38,1% до 1 млн 772,2 тыс. рублей.
Количество убыточных организаций сократилось с 489 в январе—октябре 2015 года до 420 в январе—октябре 2016-го. Их удельный вес в общем количестве организаций уменьшился с 29,3 до 25,2%.
Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг организаций промышленности в текущих ценах составила 73,265 млрд рублей, что на 12,9% больше, чем в январе—октябре 2015 года.
Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг выросла на 14,4% и достигла 57,516 млрд рублей.
Чистая прибыль всех промышленных организаций выросла на 20,7% и составила 2,202 млрд рублей, прибыль от реализации уменьшилась на 1,8% до 5,934 млрд рублей.
Рентабельность продаж составила 8,1% против 9,3% в прошлом году, рентабельность реализованной продукции — 10,3% против 12%.
В послании народу и парламенту 21 апреля Александр Лукашенко назвал снижение всех видов затрат на производство и реализацию продукции стратегическим направлением повышения конкурентоспособности экономики. Он подчеркнул, что перед госорганами поставлена задача обеспечить снижение себестоимости продукции на 25%. "Всего лишь на 25%, а ведь в тех странах, с которыми мы конкурируем, себестоимость продукции при значительно более высоких затратах на энергоресурсы и прочее значительно ниже, чем у нас", — сказал он.
Марина Носова, БелаПАН.
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Минск, 27 декабря. В январе—октябре 2016 года чистый убыток нерентабельных промышленных организаций Беларуси составил 744,3 млн рублей — на 46% меньше, чем за такой...
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