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Дело должностных лиц МЗКТ, обвиняемых в получении взяток, будет слушать суд Фрунзенского района столицы
27.12.2016 19:21 — Новости Экономики | БелаПАН
Минск, 27 декабря. Уголовное дело в отношении обвиняемых в получении взяток должностных лиц ОАО "Минский завод колесных тягачей" будет слушаться в суде Фрунзенского района столицы, сообщила БелаПАН помощник председателя Минского городского суда Анастасия Шильвян. Дата начала слушаний пока не определена.
По данным следствия, в 2011—2015 годах главный инженер, начальник конструкторского бюро и заместитель начальника инструментально-штампового управления по производству исключительно в связи с занимаемым ими должностным положением получали от представителей субъекта хозяйствования в качестве взятки денежные средства за содействие в осуществлении поставок на завод режущего и вспомогательного инструмента.
Всего следствием установлено 80 эпизодов получения взяток обвиняемыми. Главному инженеру инкриминируется получение более 180.000 рублей, начальнику конструкторского бюро — 14.600 рублей. Заместитель начальника инструментально-штампового управления по производству обвиняется в получении в качестве взятки тысячи долларов США.
На имущество обвиняемых наложен арест более чем на 537.000 рублей.
На основе собранных доказательств главному инженеру предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 430 УК (получение взятки в особо крупном размере), начальнику конструкторского бюро — по ч. 2 ст. 430 УК (получение взятки в крупном размере), заместителю начальника инструментально-штампового управления по производству — по ч. 1 ст. 430 УК (получение взятки). Главный инженер и начальник конструкторского бюро заключены под стражу.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.
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Дело должностных лиц МЗКТ, обвиняемых в получении взяток, будет слушать суд Фрунзенского района столицы
Минск, 27 декабря. Уголовное дело в отношении обвиняемых в получении взяток должностных лиц ОАО "Минский завод колесных тягачей" будет слушаться в суде...
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