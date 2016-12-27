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Дело должностных лиц МЗКТ, обвиняемых в получении взяток, будет слушать суд Фрунзенского района столицы

27.12.2016 19:21 — Новости Экономики | БелаПАН  
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Минск, 27 декабря. Уголовное дело в отношении обвиняемых в получении взяток должностных лиц ОАО "Минский завод колесных тягачей" будет слушаться в суде Фрунзенского района столицы, сообщила БелаПАН помощник председателя Минского городского суда Анастасия Шильвян. Дата начала слушаний пока не определена.

По данным следствия, в 2011—2015 годах главный инженер, начальник конструкторского бюро и заместитель начальника инструментально-штампового управления по производству исключительно в связи с занимаемым ими должностным положением получали от представителей субъекта хозяйствования в качестве взятки денежные средства за содействие в осуществлении поставок на завод режущего и вспомогательного инструмента.

Всего следствием установлено 80 эпизодов получения взяток обвиняемыми. Главному инженеру инкриминируется получение более 180.000 рублей, начальнику конструкторского бюро — 14.600 рублей. Заместитель начальника инструментально-штампового управления по производству обвиняется в получении в качестве взятки тысячи долларов США.

На имущество обвиняемых наложен арест более чем на 537.000 рублей.

На основе собранных доказательств главному инженеру предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 430 УК (получение взятки в особо крупном размере), начальнику конструкторского бюро — по ч. 2 ст. 430 УК (получение взятки в крупном размере), заместителю начальника инструментально-штампового управления по производству — по ч. 1 ст. 430 УК (получение взятки). Главный инженер и начальник конструкторского бюро заключены под стражу.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 27 декабря. Уголовное дело в отношении обвиняемых в получении взяток должностных лиц ОАО "Минский завод колесных тягачей" будет слушаться в суде...

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