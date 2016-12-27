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Процесс преобразования СПК в хозяйственные общества или коммунальные унитарные предприятия продлен до 31 мая 2017 года
27.12.2016 18:21 — Новости Экономики | БелаПАН
Минск, 27 декабря. Процесс преобразования сельскохозяйственных производственных кооперативов в хозяйственные общества или коммунальные унитарные предприятия продлен до 31 мая 2017 года.
Александр Лукашенко подписал указ, который вносит соответствующие изменения в указ от 17 июля 2014 года № 349 "О реорганизации колхозов (сельскохозяйственных производственных кооперативов)", сообщила пресс-служба президента.
Первоначально планировалось, что преобразование завершится до 31 декабря 2016 года.
БелаПАН.
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Процесс преобразования СПК в хозяйственные общества или коммунальные унитарные предприятия продлен до 31 мая 2017 года
Минск, 27 декабря. Процесс преобразования сельскохозяйственных производственных кооперативов в хозяйственные общества или коммунальные унитарные предприятия...
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