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Процесс преобразования СПК в хозяйственные общества или коммунальные унитарные предприятия продлен до 31 мая 2017 года

27.12.2016 18:21 — Новости Экономики | БелаПАН  
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Минск, 27 декабря. Процесс преобразования сельскохозяйственных производственных кооперативов в хозяйственные общества или коммунальные унитарные предприятия продлен до 31 мая 2017 года.

Александр Лукашенко подписал указ, который вносит соответствующие изменения в указ от 17 июля 2014 года № 349 "О реорганизации колхозов (сельскохозяйственных производственных кооперативов)", сообщила пресс-служба президента.

Первоначально планировалось, что преобразование завершится до 31 декабря 2016 года.
БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 27 декабря. Процесс преобразования сельскохозяйственных производственных кооперативов в хозяйственные общества или коммунальные унитарные предприятия...

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