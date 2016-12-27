Александр Кнырович, совладелец группы компаний «Сармат-STI» и «Бристл-бар»:

— Когда рассуждаешь о белорусской экономике, всегда есть две крайности. Одна из них отражена на оппозиционных сайтах, где ярко рассказывается о том, как у нас все плохо, вторая — на белорусском телевидении, где говорят о том, что кризиса нет и что идти нам бодро только вперед. То, что произошло с экономикой в 2016 году, не укладывается ни в одну из концепций. Я придерживаюсь другого взгляда: Нацбанк и Минфин работали весь год очень активно и четко выполняли возложенные на них функции. Благодаря этому сдерживается инфляция, курсы валют остаются неподвижны, выросли золотовалютные резервы, а ставки по кредитам снизились. Население этого не видит, но положительные моменты есть. Например, сальдо внешней торговли с товарами и услугами составляет +Br240 млн. То есть мы стали сдержаннее за последние два года. Раньше мы тратили валюты больше, чем зарабатывали, теперь этого не происходит.

Теперь от позитивного к негативному. Приметой 2016 года является факт того, что многие частные компании объявили себя банкротами. Без кризиса это все равно бы произошло, но это была бы мягкая пятилетняя история, а произошло все за год.

Также печально складывается ситуация со многими госпредприятиями. Правительство гордится тем, что у нас уровень промышленного производства 99,1%, что эта сфера восстанавливается. Однако я считаю эти показания, мягко говоря, не очень точными. Наша промышленность, в том числе и строительная, выглядит, как больной человек, у которого сбили температуру с 40° до 38°. Ему заметно легче, но он все еще болен. Его нужно лечить. Никуда дело не пойдет, если мы не займемся серьезным лечением промышленности.

Если говорить о валютных прогнозах, то здесь мы целиком и полностью зависим от Российской Федерации. Мы успокоили ситуацию у себя, но как будет в России, предугадать невозможно. В РФ пережили шок, связанный с нефтью и санкциями. Объективные прогнозы цены на нефть — $45-65 за баррель. Это значит, что и российский рубль должен колебаться между ₽60-70 за доллар, наш рубль в нынешних условиях должен сохранять свои показатели по отношению к доллару, +/-10%.

Однако такой спокойный прогноз сбудется при двух условиях. Первое — Россия не начнет новую войну, второе — мы соберем достаточно денег для выплаты внешнего долга. В этом случае прогнозы очень спокойные. Если внешние условия значительно поменяются, то все, о чем мы говорим, канет в лету.

О рынке недвижимости и кредитах. Настоящей ипотеки, которая есть во всем мире, я бы не ждал в 2017 году. Настоящая ипотека — это займ минимум на 30 лет и посильная для среднестатистической семьи сумма ежемесячных выплат — 30% семейного бюджета. У нас такого в ближайший год не будет.

С кредитами ситуация чуть позитивнее. Инфляция на сегодня у нас составляет 12%. Под такой же процент «Беларусбанк» выдал кредиты льготникам, что никак не повлияет на рост инфляции в стране. Раньше с инфляцией 12% выдавались кредиты под 5%, что очень давило на экономику. Сейчас так не делают, и это хорошо.

Мы заканчиваем год при цене денег для предприятий 20% и при цене отдельных кредитов — 17%. Если Минфин продолжит держать эту жесткую линию, то уровень инфляцией в 9%, которую заявляют в будущем году — вполне достижимая цифра для нас. В этом случае можно смело ждать кредиты на жилье под 15% где-то к осени 2017-го. Это начнет толкать рынок недвижимости, однако резкого роста цен я бы все равно не ждал, как и падения. Хуже, чем сейчас, не будет.

По поводу средней заработной платы в $500. Такого не будет, я в этом уверен. При всех условиях, которые я назвал, рост доходов населения заложен на уровне 1,5%. Если курс доллара останется стабильным, а инфляция будет 9%, то средняя зарплата в стране составит — $405. И это будет хорошо.