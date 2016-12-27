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Кобяков: Проект модернизации ОАО "Камволь" практически завершен, но работа предприятия по-прежнему неудовлетворительная
28.12.2016 08:31 — Новости Экономики | БелаПАН
Минск, 28 декабря. Работа ОАО "Камволь" после модернизации по-прежнему неудовлетворительная, заявил премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков на заседании президиума Совета министров 27 декабря в Минске.
Заседание было посвящено вопросу создания единого камвольно-суконного производства на базе ОАО "Камволь".
Кобяков напомнил, что по итогам посещений главой государства в 2012—2013 годах открытых акционерных обществ "Камволь" и "Сукно" было принято решение о проведении модернизации указанных предприятий с выходом на уровень, отвечающий лучшим мировым производствам аналогичного профиля.
"Сегодня инвестиционный проект по комплексной модернизации ОАО "Камволь" практически завершен: выполнены строительно-монтажные работы, введено в эксплуатацию оборудование. Вместе с тем финансово-хозяйственная деятельность предприятия по-прежнему неудовлетворительная", — цитирует премьера пресс-служба правительства.
"Хотелось бы услышать, что не получилось, какие меры принимаются сегодня и что еще надо сделать для обеспечения эффективной работы ОАО "Камволь", — отметил Кобяков.
По его словам, в связи с изменениями конъюнктуры рынка шерстяных тканей и связанным с этим увеличением сбытовых рисков реализация инвестиционного проекта ОАО "Сукно" так и не была начата. Предприятие сегодня находится в тяжелом состоянии. "Принимаемые меры по стабилизации ситуации в ОАО "Сукно" не позволяют обеспечить эффективную работу предприятия на долгосрочной основе. Вместе с тем ОАО "Сукно" сегодня единственное в республике предприятие по выпуску суконных тканей. На производстве сегодня занято более 360 человек, большую часть из которых составляют женщины. Необходимо принять решение о дальнейшей судьбе ОАО "Сукно". И данный вопрос не терпит отлагательств", — резюмировал Кобяков.
Как отметил премьер-министр, концерн "Беллегпром" видит выход из создавшегося положения в создании единого камвольно-суконного производства на реконструированной площадке ОАО "Камволь".
Андрей Середа, БелаПАН.
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Кобяков: Проект модернизации ОАО "Камволь" практически завершен, но работа предприятия по-прежнему неудовлетворительная
Минск, 28 декабря. Работа ОАО "Камволь" после модернизации по-прежнему неудовлетворительная, заявил премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков на заседании президиума...
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