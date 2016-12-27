﻿ Свободные экономические зоны. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Свободные экономические зоны

28.12.2016 — Новости Экономики | Ляхавiцкi веснiк  
Размер текста:
A
A
A

Свободные экономические зоны
БЕЛТА.

Сегодня в стране действует 6 СЭЗ: “Брест”, “Гомель-Ратон”, “Минск”, “Витебск”, “Могилев”, “Гродноинвест”. Общее количество организаций в СЭЗ – 419.

Общее количество работников в организациях:

124 тыс.,* новые рабочие места: 2,4 тыс.**, средняя зарплата по предприятиям СЭЗ: Br714.

Объем производства товаров и услуг: Br7,6 млрд**, прирост: 24,3%.

Внешнеторговый оборот товаров: $4,7 млрд**, экспорт: плюс 6,6%, импорт: минус 4,4%, сальдо внешней торговли: $742,3 млн.

Основные страны экспорта: Россия – 66%, Украина – 9,4%, Казахстан – 2,4%, страны, не входящие в СНГ, – 19,6%.

Прибыль от реализации товаров: Br864,6 млн, прирост: 44,6%.

Отчисления в бюджет и внебюджетные фонды: Br580,5 млн, прирост: 13%. * на 1 октября 2016 года; ** здесь и далее прирост за 9 месяцев 2016 года.

Источник: Минэкономики, Белстат.

Инфографика БЕЛТА.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
Ссылка на источник 9
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
БЕЛТА. Сегодня в стране действует 6 СЭЗ: “Брест”, “Гомель-Ратон”, “Минск”, “Витебск”, “Могилев”, “Гродноинвест”. Общее количество...

Комментарии

 
Новости дня
Новости экономики
 
Прогнозы бизнесменов на 2017 год: дальше будет только хуже, ипотеки не ждите, з/п в $500 тоже, ставка 17% — это убийство, цены «квадратов» не поменяются
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.12.2016
Белорусская военная газета

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика