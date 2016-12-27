

БЕЛТА.

Сегодня в стране действует 6 СЭЗ: “Брест”, “Гомель-Ратон”, “Минск”, “Витебск”, “Могилев”, “Гродноинвест”. Общее количество организаций в СЭЗ – 419.

Общее количество работников в организациях:

124 тыс.,* новые рабочие места: 2,4 тыс.**, средняя зарплата по предприятиям СЭЗ: Br714.

Объем производства товаров и услуг: Br7,6 млрд**, прирост: 24,3%.

Внешнеторговый оборот товаров: $4,7 млрд**, экспорт: плюс 6,6%, импорт: минус 4,4%, сальдо внешней торговли: $742,3 млн.

Основные страны экспорта: Россия – 66%, Украина – 9,4%, Казахстан – 2,4%, страны, не входящие в СНГ, – 19,6%.

Прибыль от реализации товаров: Br864,6 млн, прирост: 44,6%.

Отчисления в бюджет и внебюджетные фонды: Br580,5 млн, прирост: 13%. * на 1 октября 2016 года; ** здесь и далее прирост за 9 месяцев 2016 года.

Источник: Минэкономики, Белстат.

Инфографика БЕЛТА.