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28.12.2016 — Новости Экономики | Ляхавiцкi веснiк
Сегодня в стране действует 6 СЭЗ: “Брест”, “Гомель-Ратон”, “Минск”, “Витебск”, “Могилев”, “Гродноинвест”. Общее количество организаций в СЭЗ – 419.
Общее количество работников в организациях:
124 тыс.,* новые рабочие места: 2,4 тыс.**, средняя зарплата по предприятиям СЭЗ: Br714.
Объем производства товаров и услуг: Br7,6 млрд**, прирост: 24,3%.
Внешнеторговый оборот товаров: $4,7 млрд**, экспорт: плюс 6,6%, импорт: минус 4,4%, сальдо внешней торговли: $742,3 млн.
Основные страны экспорта: Россия – 66%, Украина – 9,4%, Казахстан – 2,4%, страны, не входящие в СНГ, – 19,6%.
Прибыль от реализации товаров: Br864,6 млн, прирост: 44,6%.
Отчисления в бюджет и внебюджетные фонды: Br580,5 млн, прирост: 13%. * на 1 октября 2016 года; ** здесь и далее прирост за 9 месяцев 2016 года.
Источник: Минэкономики, Белстат.
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БЕЛТА. Сегодня в стране действует 6 СЭЗ: “Брест”, “Гомель-Ратон”, “Минск”, “Витебск”, “Могилев”, “Гродноинвест”. Общее количество...
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