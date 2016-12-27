﻿﻿ Закрыть или объединить: власти никак не решат, что делать с проблемным "Сукном" и "Камволем". 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Закрыть или объединить: власти никак не решат, что делать с проблемным "Сукном" и "Камволем"

28.12.2016 09:52 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Вопросы создания единого камвольно-суконного производства рассмотрели во вторник на заседании президиума Совета министров Республики Беларусь под председательством премьер-министра Андрея Кобякова, сообщила пресс-служба правительства.

Кобяков признал, что этот вопрос — непростой. Премьер-министр напомнил, что по итогам посещения президентом в 2012—2013 годах «Камволя» и «Сукна» было принято решение о проведении модернизации предприятий с выходом на уровень, отвечающий лучшим мировым производствам аналогичного профиля. «Сегодня инвестиционный проект по комплексной модернизации ОАО „Камволь“ практически завершен: выполнены строительно-монтажные работы, введено в эксплуатацию оборудование. Вместе с тем финансово-хозяйственная деятельность предприятия по-прежнему неудовлетворительная. Хотелось бы услышать, что не получилось, какие меры принимаются сегодня и что еще надо сделать для обеспечения эффективной работы ОАО „Камволь“» — отметил Андрей Кобяков.

По его словам, в связи с изменениями конъюнктуры рынка шерстяных тканей и связанным с этим увеличением сбытовых рисков реализация инвестиционного проекта ОАО «Сукно» так и не была начата. Предприятие сегодня находится в тяжелом состоянии. «Принимаемые меры по стабилизации ситуации в ОАО „Сукно“ не позволяют обеспечить эффективную работу предприятия на долгосрочной основе. Вместе с тем „Сукно“ — сегодня единственное в республике предприятие по выпуску суконных тканей. На производстве сегодня занято более 360 человек, большую часть из которых составляют женщины. Необходимо принять решение о дальнейшей судьбе ОАО „Сукно“. И данный вопрос не терпит отлагательств» — резюмировал Андрей Кобяков.

Как отметил премьер-министр, концерн «Беллегпром» видит выход из создавшегося положения в создании единого камвольно-суконного производства на реконструированной площадке ОАО «Камволь».

Как мертвому припарки? Как работают предприятия, спасаемые триллионными бюджетными вливаниями

 
 
Ссылка на источник 56
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня инвестиционный проект по комплексной модернизации ОАО "Камволь" практически завершен: выполнены строительно-монтажные работы, введено в эксплуатацию...

Комментарии

 
Новости дня
Новости экономики
 
Кобяков: Проект модернизации ОАО "Камволь" практически завершен, но работа предприятия по-прежнему неудовлетворительная
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.12.2016
Белорусская военная газета

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика