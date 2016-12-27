Вопросы создания единого камвольно-суконного производства рассмотрели во вторник на заседании президиума Совета министров Республики Беларусь под председательством премьер-министра Андрея Кобякова, сообщила пресс-служба правительства.

Кобяков признал, что этот вопрос — непростой. Премьер-министр напомнил, что по итогам посещения президентом в 2012—2013 годах «Камволя» и «Сукна» было принято решение о проведении модернизации предприятий с выходом на уровень, отвечающий лучшим мировым производствам аналогичного профиля. «Сегодня инвестиционный проект по комплексной модернизации ОАО „Камволь“ практически завершен: выполнены строительно-монтажные работы, введено в эксплуатацию оборудование. Вместе с тем финансово-хозяйственная деятельность предприятия по-прежнему неудовлетворительная. Хотелось бы услышать, что не получилось, какие меры принимаются сегодня и что еще надо сделать для обеспечения эффективной работы ОАО „Камволь“» — отметил Андрей Кобяков.

По его словам, в связи с изменениями конъюнктуры рынка шерстяных тканей и связанным с этим увеличением сбытовых рисков реализация инвестиционного проекта ОАО «Сукно» так и не была начата. Предприятие сегодня находится в тяжелом состоянии. «Принимаемые меры по стабилизации ситуации в ОАО „Сукно“ не позволяют обеспечить эффективную работу предприятия на долгосрочной основе. Вместе с тем „Сукно“ — сегодня единственное в республике предприятие по выпуску суконных тканей. На производстве сегодня занято более 360 человек, большую часть из которых составляют женщины. Необходимо принять решение о дальнейшей судьбе ОАО „Сукно“. И данный вопрос не терпит отлагательств» — резюмировал Андрей Кобяков.

Как отметил премьер-министр, концерн «Беллегпром» видит выход из создавшегося положения в создании единого камвольно-суконного производства на реконструированной площадке ОАО «Камволь».

Как мертвому припарки? Как работают предприятия, спасаемые триллионными бюджетными вливаниями