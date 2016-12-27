МИД России поддержал заявления своего посла в Минске Александра Сурикова о задержанных ранее в Беларуси авторах агентства Регнум. Официальный представитель российского ведомства Мария Захарова назвала недопустимым употребление слов «недонарод» и «недогосударство» в отношении Беларуси.



Мария Захарова. Фото: Reuters

— Мы разделяем то, что было сказано послом, что употребление таких слов, как «недонарод» или «недогосударство» в отношении Белоруссии и белорусов — это недопустимо.

Захарова не стала комментировать слова журналиста о том, что Беларусь заигрывает с национализмом и движется в сторону Запада.

— «Недонарод» и «недогосударство» из уст людей, которые влияют на общественное мнение — это просто непотребные вещи, потому что они могут способствовать разжиганию межнациональной проблемы и ксенофобии. Такие выражения не способствуют созданию позитивной атмосферы в белорусских отношениях.

При этом спикер МИД РФ подчеркнула свою «абсолютную приверженность свободе слова и необходимости защиты прав журналистов и людей, которые работают в качестве представителей СМИ». По словам Захаровой, Москва находится в постоянном контакте с белорусскими коллегами по этому вопросу.

— Думаю, что в несоблюдении этих норм и невнимании к судьбе журналистов нас заподозрить очень сложно, поэтому и судьбы этих журналистов, сотрудничавших и сотрудничающих с российскими СМИ, учитывая ваши настоятельные просьбы и запросы, которые мы получаем, находятся в сфере нашего пристального внимания.

Ранее в МИД России пожаловалось само агентство «Регнум», недовольное словами посла Сурикова. Он же в своих комментариях осудил задержанных , указав на их радикализм и на то, что они вбивали клинья в дружбу белорусов и россиян.

Как ранее сообщалось, в начале декабря Следственный комитет задержал сразу трех колумнистов российских изданий Regnum, Lenta.ru и EADaily. Один из них минчанин, преподаватель БГУИР Юрий Павловец, второй — школьный охранник из БрестаДмитрий Алимкин, третий — минский корреспондент Regnum, главный редактор журнала «Новая экономика» Сергей Шиптенко.

Как утверждает следствие, под псевдонимами Николай Радов, Павел Юринцев, Алла Бронь и Артур Григорьев они писали заказные статьи и получали за них деньги от шеф-редактора ИА Regnum Юрия Баранчика.