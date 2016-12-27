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В МИД РФ отреагировал на резонансный арест пророссийских колумнистов в Беларуси
28.12.2016 11:01 — Новости Экономики | Tut.by
МИД России поддержал заявления своего посла в Минске Александра Сурикова о задержанных ранее в Беларуси авторах агентства Регнум. Официальный представитель российского ведомства Мария Захарова
— Мы разделяем то, что было сказано послом, что употребление таких слов, как «недонарод» или «недогосударство» в отношении Белоруссии и белорусов — это недопустимо.
Захарова не стала комментировать слова журналиста о том, что Беларусь заигрывает с национализмом и движется в сторону Запада.
— «Недонарод» и «недогосударство» из уст людей, которые влияют на общественное мнение — это просто непотребные вещи, потому что они могут способствовать разжиганию межнациональной проблемы и ксенофобии. Такие выражения не способствуют созданию позитивной атмосферы в белорусских отношениях.
При этом спикер МИД РФ подчеркнула свою «абсолютную приверженность свободе слова и необходимости защиты прав журналистов и людей, которые работают в качестве представителей СМИ». По словам Захаровой, Москва находится в постоянном контакте с белорусскими коллегами по этому вопросу.
— Думаю, что в несоблюдении этих норм и невнимании к судьбе журналистов нас заподозрить очень сложно, поэтому и судьбы этих журналистов, сотрудничавших и сотрудничающих с российскими СМИ, учитывая ваши настоятельные просьбы и запросы, которые мы получаем, находятся в сфере нашего пристального внимания.
Ранее в МИД России
Как ранее сообщалось, в начале декабря Следственный комитет
Как утверждает следствие, под псевдонимами Николай Радов, Павел Юринцев, Алла Бронь и Артур Григорьев они писали заказные статьи и получали за них деньги от шеф-редактора ИА Regnum Юрия Баранчика.
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- Мы разделяем то, что было сказано послом, что употребление таких слов, как "недонарод" или "недогосударство" в отношении Белоруссии и белорусов - это недопустимо.
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