Тариф на транспортировку нефти из России для белорусской «Гомельтранснефть Дружба» будет повышен на 7,7% в 2017 году вместо ранее запрашиваемых 20,5% и предложенных «Транснефтью» 5,8%. Об этом сообщил ТАСС начальник управления топливно-энергетического комплекса ФАС Дмитрий Махонин.



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«Мы сочли необоснованным их повышение на 20,5%, таким образом, в соответствии с методикой тариф будет повышен на инфляция плюс 3%, то есть 7,7%», — сказал он.

Ранее «Полоцктранснефть Дружба» согласилась с предложением «Транснефти» увеличить тариф на транспортировку нефти из России на 11,76% в 2017 году.

Напомним, Беларусь предлагала повысить тарифы на транзит российской нефти по своей территории на 20,5% на фоне полыхающего нефтегазового конфликта между странами. «Транснефть» сочла экономически обоснованным рост тарифов по двум веткам крупнейшего магистрального нефтепровода «Дружба», проходящего по территории Беларуси, через Гомель — на 5,8%, через Полоцк — на 11,76%.