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Москва уговорила Минск на более скромный рост тарифов на прокачку российской нефти
28.12.2016 12:19 — Новости Экономики | Tut.by
Тариф на транспортировку нефти из России для белорусской «Гомельтранснефть Дружба» будет повышен на 7,7% в 2017 году вместо ранее запрашиваемых 20,5% и предложенных «Транснефтью» 5,8%. Об этом сообщил
«Мы сочли необоснованным их повышение на 20,5%, таким образом, в соответствии с методикой тариф будет повышен на инфляция плюс 3%, то есть 7,7%», — сказал он.
Ранее «Полоцктранснефть Дружба» согласилась с предложением «Транснефти» увеличить тариф на транспортировку нефти из России на 11,76% в 2017 году.
Напомним, Беларусь предлагала повысить тарифы на транзит российской нефти по своей территории
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Тариф на транспортировку нефти из России для белорусской "Гомельтранснефть Дружба" будет повышен на 7,7% в 2017 году вместо ранее запрашиваемых 20,5% и предложенных...
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