Компания международной аудиторской «большой четверки» — КПМГ — была выбрана в этом году консультантом правительства Беларуси в нескольких проектах по приватизации. Кроме того, мировой опыт компании может быть задействован при реализации белорусско-китайских инвестиционных проектов. Доктор экономических наук, заместитель директора КПМГ в Беларуси Эдгарс Вольскис в интервью TUT.BY рассказал о ходе реализации проектов, их перспективах и красных флагах, которые настораживают потенциальных инвесторов.





«Продающая сторона не были согласна на изменение условий сделки»

Компания КПМГ была одним из консультантов Национального агентства инвестиций и приватизации, которое при грантовой поддержке Всемирного банка реализовывало так называемый пилотный проект приватизации. Однако восемь госкомпаний, которые были определены пять лет назад для данного проекта, так и не смогли привлечь инвесторов. Летом этого года агентство объявило два международных конкурса по привлечению стратегических инвесторов для «Минского маргаринового завода» и для « Барановичского комбината железобетонных конструкций ». Вторым заводом как раз занималась компания КПМГ.

— Компании, которые вошли в пилотный проект, были не самыми привлекательными для западных инвесторов, — отмечает Вольскис. — Это не «голубые фишки» белорусской промышленности или других отраслей. К тому же одно из требований властей Беларуси — не сокращать персонал — сразу становилось красным флагом для инвесторов. Но тем не менее мы видели, что при определенных решениях, они могут быть интересны западному бизнесу. Мы провели определенные маркетинговые операции, сделали перевод финансовых показателей с национальных стандартов отчетности на международные (МСФО). Но цифры, конечно, получились не самые радужные. Потом мы наладили коммуникации с потенциальными инвесторами. Мы получили сигналы, что такие компании и с такими показателями требуют серьезной реструктуризации, реформ.

Беларусь посетили инвесторы из Западной Европы и СНГ. Они ознакомились с предприятиями, получили документацию. «Потенциальные инвесторы предлагали альтернативные варианты вхождения в состав белорусских предприятий. Но продающая сторона не была согласна на изменение условий сделки», — говорит Вольскис.

По его словам, стороны, как правило, не сходились в цене, а власти Беларуси не готовы были провести на этих предприятиях существенные перемены.

Однако Эдгарс Вольских находит даже в этом отрицательном результате положительные моменты.

— Это было интересно, потому что это был пилотный проект. Мы продемонстрировали, как такие проекты должны реализовываться в соответствии с передовыми международными практиками. Государству надо извлекать самый лучший опыт и применять его на практике. Я надеюсь, что была польза и для самих предприятий, которые прошли due diligence и поняли, что им надо менять.

«К инвесторам следует выходить без уголовных дел»

Куда больше надежд у замдиректора КПМГ в Беларуси на благополучный исход по подготовке стратегии развития Беларусбанка и продаже его 25% акций иностранному инвестору.

— Люди на разных уровнях, с которыми мы общались перед тем как нас выбрали консультантами , дали понять, что есть понимание в необходимости привлечения качественного стратегического инвестора. Банк готов пойти на существенные изменения, чтобы стать более привлекательным для инвесторов, — говорит Эдгарс Вольскис.

Он согласен, что цена в этой сделке — «очень важный момент».

В настоящее время банки в СНГ торгуются с коэффициентом меньше 1 к капиталу. Готовы ли белорусские власти к такой оценке? «Это сегодняшняя ситуация. Кто знает, что будет, когда наступит момент сделки. Есть стоимость актива и цена сделки — это два разных момента. Сейчас начинается разработка долгосрочной стратегии банка», — отмечает замдиректора КПМГ в Беларуси.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Эксперт не скрывает, что сегодня в Беларусбанке есть много моментов, которые могут тормозить сделку. Из-за этого снижается стоимость актива.

— Качество активов, которые находятся на балансе банке, организационная структура и корпоративного управления банка, система внутреннего контроля, качество менеджмента и персонала, устаревшие ИТ технологии, — перечисляет главные камни преткновения Вольскис.

— А уголовные дела в отношении бывших и нынешних топ-менеджеров Беларусбанка не усугубляют ситуацию?

— Это следствие недостатков и неэффективности вышеперечисленных факторов, а не первопричина, — отмечает аудитор. — Но уголовные дела — это уже красный флаг для инвесторов. Их надо устранить и закрыть до момента выхода с предложениями к инвесторам.

«Вот поэтому еще рано и неправильно предлагать этот актив на продажу. Через полгода мы можем иметь хороший актив, который разумно предлагать на совершенно других условиях», — резюмирует Вольских.

«Торговля и телеком должны быть частными»

Повысить интерес иностранных инвесторов к Беларуси могла бы действующая программа с Международным валютным фондом (МВФ). Премьер-министр Андрей Кобяков в недавнем интервью Reuters заявил, что правительство стремится начать новую программу с МВФ в первой половине 2017 года. Один из двух несогласованных вопросов — реформирование госсектора. МВФ советует властям Беларуси провести приватизацию, увеличить долю частного сектора. «Противоречий в части концептуальных подходов нет. Речь идет больше о сроках. Мы за более плавную динамику изменения, а партнеры за более крутую динамику изменений», — сказал Кобяков.





Доктор экономических наук Эдгарск Вольскис в принципе солидарен с белорусским премьером в части плавности трансформации госпредприятий. «Вопрос в том, насколько переход будет плавным, контролируемым и прозрачным. Не появятся ли элементы теневой экономики. Насколько государство может контролировать все процессы с фискальной точки зрения. Задача государства — получить достаточно налоговых поступлений от бизнеса», — говорит эксперт.

Вместе с тем он не ставит под сомнение, что «частный собственник всегда лучше заботится о своем капитале». «Надо говорить откровенно: каждый из нас заинтересован нарастить капитал, нарастить прибыль. Для государства это не самоцель. Это больше социальный элемент. Плюс субсидирование экономики, которое не всегда приводит к тому, что стоимость этого капитала прирастает», — отмечает Вольскис.

Но сказать, что «только частное — это хорошо и правильно, будет неверно».

— Есть определенные бизнесы, которыми только государство должно заниматься, их не отдашь частнику, — рассуждает директор КПМГ в Беларуси. — Например, калийная соль. Сегодня не найдется частного инвестора, который сможет лучшим образом обслуживать этот огромный бизнес. А если найдется, то будет играть на уровне монополии, будет отключать определенные элементы бизнеса и пользоваться ситуацией.

Вместе с тем аудитор отмечает, что есть ряд отраслей, в которых присутствие государства неоправданно.

— Торговля должна быть однозначно частной, — считает Вольскис. — Потому что торговля — это едва ли не лакмусовая бумажка того, как действуют рыночные рычаги спроса и предложения. Это быстрооборачиваемый бизнес, где должны быть эффективные процессы, где недолжно быть никаких задержек. Частный бизнес обладает нужными технологиями, выстроенными логистическими цепочками и так далее. Государству незачем создавать никому не нужную бюрократическую нишу, систему ненужного контроля. Бывает, когда еду домой [в Латвию] на машине, заезжаю в один государственный магазин в приграничной зоне. Он возвращает меня в магазины в Прибалтике 20 лет назад.

Еще один пример — телекоммуникации и интернет, где доминирует государственный монополист «Белтелеком».

— Есть взять мировые тенденции, то сегодня телеком полностью отдан в частные руки, — отмечает Вольскис. — Я не думаю, что «Белтелеком» в долгосрочной перспективе должен оставаться в государственных руках. Фиксированный телеком объединяется с мобильными операторами и интернет-провайдерами в единый бизнес. Самая услуга становится единой. Она продается одним пакетом.

«Китайские проекты надо согласовывать не только на политическом уровне, но и на экономическом»

Беларусь — делает основную ставку на инвестиции из России, СНГ и Европы. Но по словам директора КПМГ в Беларуси, власти «в нужное время ведут правильные переговоры с Китаем».

Во время визита 28−30 сентября Александра Лукашенко Беларусь и Китай заключили потенциальных, возможных и реальных контрактов на 11 млрд долларов , заявил белорусский посол в КНР Кирилл Рудый. Дело в том, что Китай сейчас проводит так называемую структурную реформу предложения. Ее элементом является то, что китайские компании вновь активно выходят за рубеж. Речь о том, чтобы стать мировыми лидерами в отдельных отраслях, объединиться с сильными компаниями, создать предприятия в точках мира, наиболее благоприятных для ведения бизнеса. «Если мы реализуем достигнутые сейчас договоренности, то наши и китайские компании станут партнерами. Если не реализуем, то Китай договорится с другими странами, и мы просто станем с ними конкурентами», — отмечал Рудый.



Фото: Reuters

Эдгарс Вольскис отмечает, что если раньше в центре внимания были связанные кредиты, то сейчас «стоит вопрос о привлечении прямых инвестиций». «Эти инвестиции Беларуси нужны как реальный капитал для развития народного хозяйства. Он позволит развивать отношения в том числе и с Европой. Китайские товары будут востребованы в ЕС. Как бы нам этого хотелось или не хотелось. Вопрос в том, как освоить эти деньги», — отмечает эксперт.

Замдиректора КПМГ в Беларуси родом из Риги. В ноябре Латвия принимала пятый саммит глав правительств стран Центральной и Восточной Европы и Китая (так называемый формат — 16+1). На мероприятие была приглашена делегация из Беларуси во главе с Андреем Кобяковым. В центре внимания находилась координация сотрудничества в области транзита, портовой инфраструктуры, транспорта и логистики между европейскими странами и Китаем.

— Это было правильное решение со стороны латвийских властей — пригласить премьер-министра Беларуси, чтобы показать, что есть страны Балтии, которые хорошо сотрудничают с Беларусью, и можно сделать совместные проекты, — считает Вольскис. — Есть китайские деньги, есть белорусская платформа и есть определенный опыт, который исходит из Евросоюза, как осваивать деньги. На уровне трех стран можно договориться и заработать. Тем более в Европе есть большие проблемы с доступом к инвестиционному капиталу.

Впрочем, проекты должны быть хорошо проработанными. Власти Китая настаивают на изучении проектов независимыми консультантами. «У китайской стороны есть опыт неудачного инвестирования в строительство автодорог в Польше. Он не был правильно проанализирован. Китайские инвесторы потеряли на нем 1,5 млрд долларов. Поэтому было принято решение согласовывать проекты не только на политическом уровне, но и иметь их экономическое обоснование», — резюмировал Вольскис.